Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias deste domingo

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1249, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):

02 - 17 - 20 - 26 - 27 - 29 - 31

Mês da sorte: Maio

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 2.429,31
  • 5 acertos: 2453 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 32699 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 105953 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00

Federal

Resultado do concurso nº 6084, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: Não houve ganhadores
  • 2º bilhete: Não houve ganhadores
  • 3º bilhete: Não houve ganhadores
  • 4º bilhete: Não houve ganhadores
  • 5º bilhete: Não houve ganhadores

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3739, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):

01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 280 apostas ganhadoras, R$ 1.702,57
  • 13 acertos: 9693 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 112078 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 566619 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 373, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):

10 - 17 - 19 - 37 - 40 - 50

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 117.484,03
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 34 apostas ganhadoras, R$ 4.607,22
  • 4 acertos + 2 trevos: 128 apostas ganhadoras, R$ 1.311,20
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1834 apostas ganhadoras, R$ 91,51
  • 3 acertos + 2 trevos: 2304 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 18696 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 16215 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 136519 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 75.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3033, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):

18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 59.283,30
  • 4 acertos: 2901 apostas ganhadoras, R$ 1.145,28

Acumulado para o próximo concurso: R$ 42.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7069, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):

13 - 20 - 33 - 56 - 65

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 6.595,54
  • 3 acertos: 5369 apostas ganhadoras, R$ 92,42
  • 2 acertos: 127376 apostas ganhadoras, R$ 3,89

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2417, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):

08 - 12 - 51 - 56 - 72 - 75 - 80

Time do coração: APARECIDENSE/GO

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 101.658,34
  • 5 acertos: 110 apostas ganhadoras, R$ 1.320,23
  • 4 acertos: 1976 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 18089 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 5152 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: