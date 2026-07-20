Confira os resultados das loterias deste domingo

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1249, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):
02 - 17 - 20 - 26 - 27 - 29 - 31
Mês da sorte: Maio
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 2.429,31
- 5 acertos: 2453 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 32699 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 105953 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00
Federal
Resultado do concurso nº 6084, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: Não houve ganhadores
- 2º bilhete: Não houve ganhadores
- 3º bilhete: Não houve ganhadores
- 4º bilhete: Não houve ganhadores
- 5º bilhete: Não houve ganhadores
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3739, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):
01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 280 apostas ganhadoras, R$ 1.702,57
- 13 acertos: 9693 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 112078 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 566619 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 373, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):
10 - 17 - 19 - 37 - 40 - 50
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 3 apostas ganhadoras, R$ 117.484,03
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 34 apostas ganhadoras, R$ 4.607,22
- 4 acertos + 2 trevos: 128 apostas ganhadoras, R$ 1.311,20
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1834 apostas ganhadoras, R$ 91,51
- 3 acertos + 2 trevos: 2304 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 18696 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 16215 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 136519 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 75.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3033, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):
18 - 21 - 23 - 43 - 55 - 58
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 59.283,30
- 4 acertos: 2901 apostas ganhadoras, R$ 1.145,28
Acumulado para o próximo concurso: R$ 42.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7069, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):
13 - 20 - 33 - 56 - 65
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 6.595,54
- 3 acertos: 5369 apostas ganhadoras, R$ 92,42
- 2 acertos: 127376 apostas ganhadoras, R$ 3,89
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2417, sorteado na cidade de São Paulo (SP), neste domingo (19):
08 - 12 - 51 - 56 - 72 - 75 - 80
Time do coração: APARECIDENSE/GO
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 101.658,34
- 5 acertos: 110 apostas ganhadoras, R$ 1.320,23
- 4 acertos: 1976 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 18089 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 5152 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00