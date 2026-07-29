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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1257, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

04 - 05 - 09 - 16 - 20 - 26 - 29

Mês da sorte: Junho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 2.494,43
  • 5 acertos: 753 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 8959 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 23488 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3747, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 2.125.438,65
  • 14 acertos: 750 apostas ganhadoras, R$ 1.717,42
  • 13 acertos: 23525 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 270176 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1368346 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • FORTALEZA/CE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO JOAO DOS PATOS/MA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • PORTO ALEGRE/RS
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3037, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 63.121,17
  • 4 acertos: 3447 apostas ganhadoras, R$ 1.147,01

Acumulado para o próximo concurso: R$ 86.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7077, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

02 - 03 - 30 - 46 - 77

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 10.179,51
  • 3 acertos: 5169 apostas ganhadoras, R$ 116,28
  • 2 acertos: 131066 apostas ganhadoras, R$ 4,58

Acumulado para o próximo concurso: R$ 26.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2421, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):

07 - 23 - 34 - 37 - 52 - 56 - 65

Time do coração: CAXIAS/RS

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 90.146,95
  • 5 acertos: 88 apostas ganhadoras, R$ 1.463,42
  • 4 acertos: 1837 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 15567 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 3470 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.700.000,00

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