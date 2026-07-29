Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1257, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
04 - 05 - 09 - 16 - 20 - 26 - 29
Mês da sorte: Junho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 2.494,43
- 5 acertos: 753 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 8959 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 23488 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3747, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 2.125.438,65
- 14 acertos: 750 apostas ganhadoras, R$ 1.717,42
- 13 acertos: 23525 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 270176 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1368346 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO JOAO DOS PATOS/MA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- PORTO ALEGRE/RS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3037, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
02 - 11 - 22 - 30 - 51 - 54
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 63.121,17
- 4 acertos: 3447 apostas ganhadoras, R$ 1.147,01
Acumulado para o próximo concurso: R$ 86.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7077, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
02 - 03 - 30 - 46 - 77
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 10.179,51
- 3 acertos: 5169 apostas ganhadoras, R$ 116,28
- 2 acertos: 131066 apostas ganhadoras, R$ 4,58
Acumulado para o próximo concurso: R$ 26.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2421, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (28):
07 - 23 - 34 - 37 - 52 - 56 - 65
Time do coração: CAXIAS/RS
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 90.146,95
- 5 acertos: 88 apostas ganhadoras, R$ 1.463,42
- 4 acertos: 1837 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 15567 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 3470 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.700.000,00