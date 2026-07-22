Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1251, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):
01 - 04 - 06 - 09 - 12 - 19 - 25
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 722.782,48
- 6 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 1.701,19
- 5 acertos: 2917 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 32862 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 122118 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3741, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):
02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 14.264.457,07
- 14 acertos: 601 apostas ganhadoras, R$ 1.807,51
- 13 acertos: 21108 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 268742 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1455812 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedor:
- FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3034, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):
08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 79.843,32
- 4 acertos: 2287 apostas ganhadoras, R$ 1.266,03
Acumulado para o próximo concurso: R$ 62.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7071, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):
06 - 14 - 34 - 38 - 56
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 5.961,43
- 3 acertos: 4779 apostas ganhadoras, R$ 96,22
- 2 acertos: 106433 apostas ganhadoras, R$ 4,32
Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.800.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2418, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):
12 - 19 - 45 - 67 - 71 - 74 - 76
Time do coração: ATLETICO/MG
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 41.172,43
- 5 acertos: 112 apostas ganhadoras, R$ 1.050,31
- 4 acertos: 1658 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 15399 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 9418 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.700.000,00