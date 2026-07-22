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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1251, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):

01 - 04 - 06 - 09 - 12 - 19 - 25

Mês da sorte: Julho

Premiação:

  • 7 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 722.782,48
  • 6 acertos: 96 apostas ganhadoras, R$ 1.701,19
  • 5 acertos: 2917 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 32862 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 122118 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3741, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):

02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 14.264.457,07
  • 14 acertos: 601 apostas ganhadoras, R$ 1.807,51
  • 13 acertos: 21108 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 268742 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1455812 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedor:

  • FORTALEZA/CE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3034, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):

08 - 28 - 30 - 37 - 39 - 60

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 79.843,32
  • 4 acertos: 2287 apostas ganhadoras, R$ 1.266,03

Acumulado para o próximo concurso: R$ 62.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7071, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):

06 - 14 - 34 - 38 - 56

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 81 apostas ganhadoras, R$ 5.961,43
  • 3 acertos: 4779 apostas ganhadoras, R$ 96,22
  • 2 acertos: 106433 apostas ganhadoras, R$ 4,32

Acumulado para o próximo concurso: R$ 12.800.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2418, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (21):

12 - 19 - 45 - 67 - 71 - 74 - 76

Time do coração: ATLETICO/MG

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 41.172,43
  • 5 acertos: 112 apostas ganhadoras, R$ 1.050,31
  • 4 acertos: 1658 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 15399 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 9418 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.700.000,00

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