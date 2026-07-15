Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1245, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
08 - 10 - 13 - 22 - 25 - 27 - 31
Mês da sorte: Março
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 52 apostas ganhadoras, R$ 2.320,76
- 5 acertos: 2155 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 27014 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 88581 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3735, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
03 - 05 - 07 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 181 apostas ganhadoras, R$ 1.908,53
- 13 acertos: 7378 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 101686 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 499617 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3031, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
20 - 28 - 32 - 35 - 40 - 54
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 63.791,87
- 4 acertos: 1859 apostas ganhadoras, R$ 1.357,52
Acumulado para o próximo concurso: R$ 30.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7065, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
16 - 18 - 20 - 40 - 56
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 6.730,64
- 3 acertos: 3233 apostas ganhadoras, R$ 111,03
- 2 acertos: 76376 apostas ganhadoras, R$ 4,70
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2415, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):
04 - 10 - 11 - 21 - 42 - 44 - 69
Time do coração: VOLTA REDONDA/RJ
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 49.080,85
- 5 acertos: 116 apostas ganhadoras, R$ 1.208,88
- 4 acertos: 2056 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 18446 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 3220 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00