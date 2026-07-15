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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1245, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

08 - 10 - 13 - 22 - 25 - 27 - 31

Mês da sorte: Março

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 52 apostas ganhadoras, R$ 2.320,76
  • 5 acertos: 2155 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 27014 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 88581 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.700.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3735, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

03 - 05 - 07 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 181 apostas ganhadoras, R$ 1.908,53
  • 13 acertos: 7378 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 101686 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 499617 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3031, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

20 - 28 - 32 - 35 - 40 - 54

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 24 apostas ganhadoras, R$ 63.791,87
  • 4 acertos: 1859 apostas ganhadoras, R$ 1.357,52

Acumulado para o próximo concurso: R$ 30.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7065, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

16 - 18 - 20 - 40 - 56

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 6.730,64
  • 3 acertos: 3233 apostas ganhadoras, R$ 111,03
  • 2 acertos: 76376 apostas ganhadoras, R$ 4,70

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2415, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (14):

04 - 10 - 11 - 21 - 42 - 44 - 69

Time do coração: VOLTA REDONDA/RJ

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 49.080,85
  • 5 acertos: 116 apostas ganhadoras, R$ 1.208,88
  • 4 acertos: 2056 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 18446 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 3220 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.000.000,00

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