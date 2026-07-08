Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1239, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
04 - 08 - 11 - 14 - 22 - 24 - 31
Mês da sorte: Abril
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 2.000,82
- 5 acertos: 965 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 11769 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 43217 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 350.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3729, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.966.163,83
- 14 acertos: 129 apostas ganhadoras, R$ 3.195,82
- 13 acertos: 5692 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 85307 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 526260 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Vencedor:
- SALVADOR/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3028, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 29.711,79
- 4 acertos: 4012 apostas ganhadoras, R$ 744,64
Acumulado para o próximo concurso: R$ 45.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7059, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
27 - 47 - 57 - 70 - 78
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 18.100,72
- 3 acertos: 3371 apostas ganhadoras, R$ 138,07
- 2 acertos: 87764 apostas ganhadoras, R$ 5,30
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2412, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):
09 - 16 - 25 - 47 - 49 - 66 - 73
Time do coração: FLAMENGO/RJ
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 11.430,23
- 5 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 1.306,31
- 4 acertos: 1464 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 14276 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 20104 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.100.000,00