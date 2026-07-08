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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1239, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

04 - 08 - 11 - 14 - 22 - 24 - 31

Mês da sorte: Abril

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 35 apostas ganhadoras, R$ 2.000,82
  • 5 acertos: 965 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 11769 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 43217 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 350.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3729, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.966.163,83
  • 14 acertos: 129 apostas ganhadoras, R$ 3.195,82
  • 13 acertos: 5692 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 85307 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 526260 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Vencedor:

  • SALVADOR/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3028, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 61 apostas ganhadoras, R$ 29.711,79
  • 4 acertos: 4012 apostas ganhadoras, R$ 744,64

Acumulado para o próximo concurso: R$ 45.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7059, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

27 - 47 - 57 - 70 - 78

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 27 apostas ganhadoras, R$ 18.100,72
  • 3 acertos: 3371 apostas ganhadoras, R$ 138,07
  • 2 acertos: 87764 apostas ganhadoras, R$ 5,30

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2412, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (7):

09 - 16 - 25 - 47 - 49 - 66 - 73

Time do coração: FLAMENGO/RJ

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 11.430,23
  • 5 acertos: 75 apostas ganhadoras, R$ 1.306,31
  • 4 acertos: 1464 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 14276 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 20104 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.100.000,00

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