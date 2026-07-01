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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta terça-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1233, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):

01 - 03 - 10 - 14 - 17 - 18 - 19

Mês da sorte: Dezembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhadores
  • 6 acertos: 22 apostas ganhadoras, R$ 3.162,99
  • 5 acertos: 939 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 12.042 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 33.729 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 241.864,05

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3723, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):

02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 1.750.366,50
  • 14 acertos: 340 apostas ganhadoras, R$ 2.115,70
  • 13 acertos: 12556 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 148366 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 766659 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 800.373,50

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3025, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):

07 - 14 - 16 - 21 - 33 - 58

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 95 apostas ganhadoras, R$ 13.278,38
  • 4 acertos: 3.679 apostas ganhadoras, R$ 565,18

Acumulado para o próximo concurso: R$ 21.308.790,98

Quina

Resultado do concurso nº 7053, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta terça-feira (30):

02 - 15 - 54 - 63 - 72

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 12.283,36
  • 3 acertos: 1.981 apostas ganhadoras, R$ 124,01
  • 2 acertos: 48.265 apostas ganhadoras, R$ 5,06

Acumulado para o próximo concurso: R$ 999.756,13

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