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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1254, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

02 - 13 - 15 - 16 - 20 - 23 - 28

Mês da sorte: Novembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 2.441,42
  • 5 acertos: 904 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 8095 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 27596 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2987, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

11 - 16 - 34 - 36 - 41 - 45

2º sorteio:

03 - 18 - 30 - 32 - 33 - 43 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 11.831,54
  • 4 acertos: 386 apostas ganhadoras, R$ 140,12
  • 3 acertos: 7676 apostas ganhadoras, R$ 3,52

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.732,61
  • 4 acertos: 415 apostas ganhadoras, R$ 130,33
  • 3 acertos: 8124 apostas ganhadoras, R$ 3,32

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3744, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 147 apostas ganhadoras, R$ 2.456,02
  • 13 acertos: 5846 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 83817 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 467320 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2954, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

00 - 07 - 10 - 12 - 16 - 21 - 37 - 39 - 47 - 48 - 62 - 66 - 74 - 81 - 84 - 85 - 87 - 90 - 93 - 99

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 52.656,90
  • 18 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 2.742,55
  • 17 acertos: 463 apostas ganhadoras, R$ 284,32
  • 16 acertos: 2757 apostas ganhadoras, R$ 47,74
  • 15 acertos: 11844 apostas ganhadoras, R$ 11,11
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.600.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7074, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

17 - 28 - 29 - 41 - 77

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 13.525,52
  • 3 acertos: 4881 apostas ganhadoras, R$ 113,48
  • 2 acertos: 122506 apostas ganhadoras, R$ 4,52

Acumulado para o próximo concurso: R$ 22.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 877, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):

coluna 1: 0

coluna 2: 0

coluna 3: 5

coluna 4: 5

coluna 5: 1

coluna 6: 7

coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: não houve ganhadores
  • 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.169,99
  • 4 acertos: 938 apostas ganhadoras, R$ 59,87
  • 3 acertos: 7773 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.100.000,00

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