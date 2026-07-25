Confira os resultados das loterias desta sexta

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1254, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
02 - 13 - 15 - 16 - 20 - 23 - 28
Mês da sorte: Novembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 2.441,42
- 5 acertos: 904 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 8095 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 27596 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 300.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2987, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
11 - 16 - 34 - 36 - 41 - 45
2º sorteio:
03 - 18 - 30 - 32 - 33 - 43 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 11.831,54
- 4 acertos: 386 apostas ganhadoras, R$ 140,12
- 3 acertos: 7676 apostas ganhadoras, R$ 3,52
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 9 apostas ganhadoras, R$ 4.732,61
- 4 acertos: 415 apostas ganhadoras, R$ 130,33
- 3 acertos: 8124 apostas ganhadoras, R$ 3,32
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3744, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 147 apostas ganhadoras, R$ 2.456,02
- 13 acertos: 5846 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 83817 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 467320 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2954, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
00 - 07 - 10 - 12 - 16 - 21 - 37 - 39 - 47 - 48 - 62 - 66 - 74 - 81 - 84 - 85 - 87 - 90 - 93 - 99
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 52.656,90
- 18 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 2.742,55
- 17 acertos: 463 apostas ganhadoras, R$ 284,32
- 16 acertos: 2757 apostas ganhadoras, R$ 47,74
- 15 acertos: 11844 apostas ganhadoras, R$ 11,11
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.600.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7074, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
17 - 28 - 29 - 41 - 77
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 13.525,52
- 3 acertos: 4881 apostas ganhadoras, R$ 113,48
- 2 acertos: 122506 apostas ganhadoras, R$ 4,52
Acumulado para o próximo concurso: R$ 22.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 877, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (24):
coluna 1: 0
coluna 2: 0
coluna 3: 5
coluna 4: 5
coluna 5: 1
coluna 6: 7
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: não houve ganhadores
- 5 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.169,99
- 4 acertos: 938 apostas ganhadoras, R$ 59,87
- 3 acertos: 7773 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.100.000,00