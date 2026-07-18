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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta sexta

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1248, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):

06 - 08 - 11 - 20 - 22 - 25 - 26

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.951,83
  • 5 acertos: 2075 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 26607 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 98628 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.800.000,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2984, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

02 - 06 - 11 - 12 - 27 - 37

2º sorteio:

07 - 29 - 39 - 40 - 44 - 49 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 6.699,14
  • 4 acertos: 418 apostas ganhadoras, R$ 128,21
  • 3 acertos: 8876 apostas ganhadoras, R$ 3,01

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 8.440,91
  • 4 acertos: 402 apostas ganhadoras, R$ 133,31
  • 3 acertos: 7434 apostas ganhadoras, R$ 3,60

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3738, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):

02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 407.776,92
  • 14 acertos: 654 apostas ganhadoras, R$ 560,29
  • 13 acertos: 13726 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 129076 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 608299 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SALVADOR/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SANTO ANDRE/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2951, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):

07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 33 - 34 - 37 - 39 - 44 - 46 - 48 - 56 - 61 - 62 - 80 - 82

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 36.221,43
  • 18 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 2.343,51
  • 17 acertos: 676 apostas ganhadoras, R$ 167,44
  • 16 acertos: 3649 apostas ganhadoras, R$ 31,01
  • 15 acertos: 19458 apostas ganhadoras, R$ 5,81
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 90.553,59

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7068, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):

06 - 16 - 39 - 69 - 74

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 14.260,75
  • 3 acertos: 2904 apostas ganhadoras, R$ 154,33
  • 2 acertos: 83946 apostas ganhadoras, R$ 5,33

Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.500.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 874, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):

coluna 1: 5

coluna 2: 9

coluna 3: 1

coluna 4: 5

coluna 5: 1

coluna 6: 8

coluna 7: 8

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 37.884,89
  • 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 1.288,60
  • 4 acertos: 676 apostas ganhadoras, R$ 80,06
  • 3 acertos: 6601 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.600.000,00

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