Confira os resultados das loterias desta sexta

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1248, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):
06 - 08 - 11 - 20 - 22 - 25 - 26
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 55 apostas ganhadoras, R$ 2.951,83
- 5 acertos: 2075 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 26607 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 98628 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.800.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2984, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
02 - 06 - 11 - 12 - 27 - 37
2º sorteio:
07 - 29 - 39 - 40 - 44 - 49 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 6.699,14
- 4 acertos: 418 apostas ganhadoras, R$ 128,21
- 3 acertos: 8876 apostas ganhadoras, R$ 3,01
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 8.440,91
- 4 acertos: 402 apostas ganhadoras, R$ 133,31
- 3 acertos: 7434 apostas ganhadoras, R$ 3,60
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3738, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):
02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 407.776,92
- 14 acertos: 654 apostas ganhadoras, R$ 560,29
- 13 acertos: 13726 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 129076 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 608299 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SALVADOR/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTO ANDRE/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2951, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):
07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 33 - 34 - 37 - 39 - 44 - 46 - 48 - 56 - 61 - 62 - 80 - 82
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 36.221,43
- 18 acertos: 69 apostas ganhadoras, R$ 2.343,51
- 17 acertos: 676 apostas ganhadoras, R$ 167,44
- 16 acertos: 3649 apostas ganhadoras, R$ 31,01
- 15 acertos: 19458 apostas ganhadoras, R$ 5,81
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 90.553,59
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.800.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7068, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):
06 - 16 - 39 - 69 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 14.260,75
- 3 acertos: 2904 apostas ganhadoras, R$ 154,33
- 2 acertos: 83946 apostas ganhadoras, R$ 5,33
Acumulado para o próximo concurso: R$ 9.500.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 874, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta sexta (17):
coluna 1: 5
coluna 2: 9
coluna 3: 1
coluna 4: 5
coluna 5: 1
coluna 6: 8
coluna 7: 8
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 37.884,89
- 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 1.288,60
- 4 acertos: 676 apostas ganhadoras, R$ 80,06
- 3 acertos: 6601 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.600.000,00