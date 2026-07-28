Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1256, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
02 - 08 - 13 - 19 - 23 - 27 - 29
Mês da sorte: Agosto
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 398.672,73
- 6 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 1.656,49
- 5 acertos: 1232 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 13076 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 39836 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2988, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
05 - 12 - 31 - 37 - 42 - 45
2º sorteio:
31 - 33 - 39 - 41 - 42 - 48 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.888.040,62
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 5.812,31
- 4 acertos: 412 apostas ganhadoras, R$ 128,98
- 3 acertos: 8578 apostas ganhadoras, R$ 3,09
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 10.462,17
- 4 acertos: 325 apostas ganhadoras, R$ 163,51
- 3 acertos: 7309 apostas ganhadoras, R$ 3,63
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3746, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 14 - 15 - 17 - 18 - 21 - 22 - 24
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 464 apostas ganhadoras, R$ 1.777,04
- 13 acertos: 15510 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 181576 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 977773 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2955, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
03 - 05 - 10 - 12 - 16 - 17 - 20 - 29 - 35 - 36 - 40 - 46 - 47 - 48 - 53 - 71 - 73 - 79 - 81 - 85
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 69.453,18
- 18 acertos: 52 apostas ganhadoras, R$ 2.504,32
- 17 acertos: 436 apostas ganhadoras, R$ 298,68
- 16 acertos: 2803 apostas ganhadoras, R$ 46,45
- 15 acertos: 12474 apostas ganhadoras, R$ 10,43
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.500.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7076, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
01 - 18 - 22 - 35 - 41
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 10.028,76
- 3 acertos: 5461 apostas ganhadoras, R$ 108,43
- 2 acertos: 130564 apostas ganhadoras, R$ 4,53
Acumulado para o próximo concurso: R$ 25.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 878, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):
coluna 1: 5
coluna 2: 5
coluna 3: 0
coluna 4: 1
coluna 5: 7
coluna 6: 5
coluna 7: 3
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 12.374,63
- 5 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 1.433,35
- 4 acertos: 739 apostas ganhadoras, R$ 71,76
- 3 acertos: 7107 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.200.000,00