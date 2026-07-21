Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1250, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

06 - 14 - 19 - 20 - 21 - 28 - 31

Mês da sorte: Junho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 52 apostas ganhadoras, R$ 3.445,85
  • 5 acertos: 2068 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 28103 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 94947 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.700.000,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2985, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

01 - 08 - 18 - 29 - 39 - 49

2º sorteio:

08 - 09 - 29 - 33 - 40 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 11.660,01
  • 4 acertos: 309 apostas ganhadoras, R$ 172,50
  • 3 acertos: 7171 apostas ganhadoras, R$ 3,71

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 5.247,01
  • 4 acertos: 414 apostas ganhadoras, R$ 128,75
  • 3 acertos: 8425 apostas ganhadoras, R$ 3,16

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3740, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 545 apostas ganhadoras, R$ 2.235,07
  • 13 acertos: 18217 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 221019 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1160543 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2952, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

03 - 07 - 15 - 17 - 20 - 21 - 23 - 28 - 30 - 46 - 48 - 56 - 60 - 61 - 65 - 69 - 77 - 91 - 92 - 95

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 62.442,66
  • 18 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 1.951,33
  • 17 acertos: 427 apostas ganhadoras, R$ 274,19
  • 16 acertos: 2451 apostas ganhadoras, R$ 47,76
  • 15 acertos: 11641 apostas ganhadoras, R$ 10,05
  • 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 93.664,02

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7070, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

15 - 31 - 36 - 64 - 74

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 18.640,83
  • 3 acertos: 2956 apostas ganhadoras, R$ 156,15
  • 2 acertos: 83577 apostas ganhadoras, R$ 5,52

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.700.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 875, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):

coluna 1: 7

coluna 2: 5

coluna 3: 8

coluna 4: 7

coluna 5: 6

coluna 6: 1

coluna 7: 6

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 6.244,36
  • 5 acertos: 52 apostas ganhadoras, R$ 1.029,29
  • 4 acertos: 895 apostas ganhadoras, R$ 59,80
  • 3 acertos: 6868 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.800.000,00

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: