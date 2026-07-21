Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1250, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
06 - 14 - 19 - 20 - 21 - 28 - 31
Mês da sorte: Junho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 52 apostas ganhadoras, R$ 3.445,85
- 5 acertos: 2068 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 28103 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 94947 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.700.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2985, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01 - 08 - 18 - 29 - 39 - 49
2º sorteio:
08 - 09 - 29 - 33 - 40 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 11.660,01
- 4 acertos: 309 apostas ganhadoras, R$ 172,50
- 3 acertos: 7171 apostas ganhadoras, R$ 3,71
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 5.247,01
- 4 acertos: 414 apostas ganhadoras, R$ 128,75
- 3 acertos: 8425 apostas ganhadoras, R$ 3,16
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3740, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 545 apostas ganhadoras, R$ 2.235,07
- 13 acertos: 18217 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 221019 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1160543 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2952, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
03 - 07 - 15 - 17 - 20 - 21 - 23 - 28 - 30 - 46 - 48 - 56 - 60 - 61 - 65 - 69 - 77 - 91 - 92 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 62.442,66
- 18 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 1.951,33
- 17 acertos: 427 apostas ganhadoras, R$ 274,19
- 16 acertos: 2451 apostas ganhadoras, R$ 47,76
- 15 acertos: 11641 apostas ganhadoras, R$ 10,05
- 0 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 93.664,02
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.300.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7070, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
15 - 31 - 36 - 64 - 74
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 26 apostas ganhadoras, R$ 18.640,83
- 3 acertos: 2956 apostas ganhadoras, R$ 156,15
- 2 acertos: 83577 apostas ganhadoras, R$ 5,52
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.700.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 875, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (20):
coluna 1: 7
coluna 2: 5
coluna 3: 8
coluna 4: 7
coluna 5: 6
coluna 6: 1
coluna 7: 6
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 6.244,36
- 5 acertos: 52 apostas ganhadoras, R$ 1.029,29
- 4 acertos: 895 apostas ganhadoras, R$ 59,80
- 3 acertos: 6868 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.800.000,00