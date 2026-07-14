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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1244, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

01 - 03 - 05 - 12 - 15 - 20 - 25

Mês da sorte: Junho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 3.696,66
  • 5 acertos: 1625 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 20148 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 62445 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2982, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

04 - 20 - 24 - 27 - 40 - 41

2º sorteio:

03 - 12 - 13 - 28 - 30 - 35 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 5.750,52
  • 4 acertos: 362 apostas ganhadoras, R$ 145,23
  • 3 acertos: 6750 apostas ganhadoras, R$ 3,89

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 5.914,82
  • 4 acertos: 433 apostas ganhadoras, R$ 121,42
  • 3 acertos: 8794 apostas ganhadoras, R$ 2,98

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3734, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

02 - 03 - 05 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 473.309,60
  • 14 acertos: 453 apostas ganhadoras, R$ 938,90
  • 13 acertos: 12244 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 129770 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 595533 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CAMPINAS/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2949, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

02 - 03 - 07 - 09 - 15 - 19 - 21 - 23 - 59 - 62 - 66 - 67 - 70 - 77 - 79 - 84 - 91 - 92 - 93 - 98

Premiação:

  • 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 477.802,13
  • 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 169.885,20
  • 18 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 2.212,05
  • 17 acertos: 387 apostas ganhadoras, R$ 274,36
  • 16 acertos: 2383 apostas ganhadoras, R$ 44,55
  • 15 acertos: 10254 apostas ganhadoras, R$ 10,35
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7064, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

15 - 24 - 29 - 53 - 60

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.437.874,27
  • 4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 9.718,45
  • 3 acertos: 2400 apostas ganhadoras, R$ 123,40
  • 2 acertos: 64088 apostas ganhadoras, R$ 4,62

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 872, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):

coluna 1: 8

coluna 2: 3

coluna 3: 6

coluna 4: 3

coluna 5: 0

coluna 6: 6

coluna 7: 1

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 25.074,20
  • 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 1.705,72
  • 4 acertos: 887 apostas ganhadoras, R$ 80,76
  • 3 acertos: 8546 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00

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