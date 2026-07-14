Confira os resultados das loterias desta segunda-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1244, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
01 - 03 - 05 - 12 - 15 - 20 - 25
Mês da sorte: Junho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 3.696,66
- 5 acertos: 1625 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 20148 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 62445 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.400.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2982, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
04 - 20 - 24 - 27 - 40 - 41
2º sorteio:
03 - 12 - 13 - 28 - 30 - 35 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 5.750,52
- 4 acertos: 362 apostas ganhadoras, R$ 145,23
- 3 acertos: 6750 apostas ganhadoras, R$ 3,89
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 5.914,82
- 4 acertos: 433 apostas ganhadoras, R$ 121,42
- 3 acertos: 8794 apostas ganhadoras, R$ 2,98
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3734, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
02 - 03 - 05 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 473.309,60
- 14 acertos: 453 apostas ganhadoras, R$ 938,90
- 13 acertos: 12244 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 129770 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 595533 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CAMPINAS/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2949, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
02 - 03 - 07 - 09 - 15 - 19 - 21 - 23 - 59 - 62 - 66 - 67 - 70 - 77 - 79 - 84 - 91 - 92 - 93 - 98
Premiação:
- 20 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 477.802,13
- 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 169.885,20
- 18 acertos: 48 apostas ganhadoras, R$ 2.212,05
- 17 acertos: 387 apostas ganhadoras, R$ 274,36
- 16 acertos: 2383 apostas ganhadoras, R$ 44,55
- 15 acertos: 10254 apostas ganhadoras, R$ 10,35
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7064, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
15 - 24 - 29 - 53 - 60
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.437.874,27
- 4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 9.718,45
- 3 acertos: 2400 apostas ganhadoras, R$ 123,40
- 2 acertos: 64088 apostas ganhadoras, R$ 4,62
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 872, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (13):
coluna 1: 8
coluna 2: 3
coluna 3: 6
coluna 4: 3
coluna 5: 0
coluna 6: 6
coluna 7: 1
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 25.074,20
- 5 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 1.705,72
- 4 acertos: 887 apostas ganhadoras, R$ 80,76
- 3 acertos: 8546 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.300.000,00