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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1259, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

01 - 03 - 07 - 15 - 18 - 27 - 28

Mês da sorte: Abril

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.011,05
  • 5 acertos: 1085 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 13598 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 42757 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3749, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.290.821,15
  • 14 acertos: 334 apostas ganhadoras, R$ 1.157,63
  • 13 acertos: 10011 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 107424 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 514915 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Vencedor:

  • LINHARES/ES
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3038, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 64.733,96
  • 4 acertos: 2549 apostas ganhadoras, R$ 1.716,31

Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7079, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

03 - 29 - 46 - 50 - 55

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 10.490,57
  • 3 acertos: 1852 apostas ganhadoras, R$ 124,07
  • 2 acertos: 48427 apostas ganhadoras, R$ 4,74

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2422, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):

11 - 19 - 21 - 24 - 34 - 68 - 78

Time do coração: TOMBENSE/MG

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 26.817,12
  • 5 acertos: 85 apostas ganhadoras, R$ 1.802,83
  • 4 acertos: 1760 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 17620 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 3433 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00

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