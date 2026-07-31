Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1259, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
01 - 03 - 07 - 15 - 18 - 27 - 28
Mês da sorte: Abril
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 3.011,05
- 5 acertos: 1085 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 13598 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 42757 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3749, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
01 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 1.290.821,15
- 14 acertos: 334 apostas ganhadoras, R$ 1.157,63
- 13 acertos: 10011 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 107424 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 514915 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Vencedor:
- LINHARES/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3038, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
30 - 35 - 38 - 39 - 46 - 50
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 64.733,96
- 4 acertos: 2549 apostas ganhadoras, R$ 1.716,31
Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7079, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
03 - 29 - 46 - 50 - 55
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 10.490,57
- 3 acertos: 1852 apostas ganhadoras, R$ 124,07
- 2 acertos: 48427 apostas ganhadoras, R$ 4,74
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.200.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2422, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (30):
11 - 19 - 21 - 24 - 34 - 68 - 78
Time do coração: TOMBENSE/MG
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 26.817,12
- 5 acertos: 85 apostas ganhadoras, R$ 1.802,83
- 4 acertos: 1760 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 17620 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 3433 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 6.000.000,00