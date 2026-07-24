Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1253, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
02 - 07 - 13 - 20 - 23 - 25 - 28
Mês da sorte: Setembro
Premiação:
- 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 246.802,55
- 6 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 2.090,51
- 5 acertos: 1089 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 11719 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 39032 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3743, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 219.528,17
- 14 acertos: 317 apostas ganhadoras, R$ 829,74
- 13 acertos: 11415 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 126837 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 595116 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- IBIRAPITANGA/BA
2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- TAUBATE/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- ARAGUAINA/TO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3035, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
05 - 07 - 17 - 51 - 56 - 59
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 41.401,04
- 4 acertos: 4056 apostas ganhadoras, R$ 824,44
Acumulado para o próximo concurso: R$ 70.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7073, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
04 - 09 - 32 - 34 - 46
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 6.069,94
- 3 acertos: 5922 apostas ganhadoras, R$ 86,87
- 2 acertos: 129028 apostas ganhadoras, R$ 3,98
Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.500.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2419, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):
05 - 09 - 12 - 26 - 48 - 52 - 59
Time do coração: CHAPECOENSE/SC
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 22.928,76
- 5 acertos: 123 apostas ganhadoras, R$ 1.065,21
- 4 acertos: 2024 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 17312 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 3886 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.200.000,00