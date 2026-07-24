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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1253, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

02 - 07 - 13 - 20 - 23 - 25 - 28

Mês da sorte: Setembro

Premiação:

  • 7 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 246.802,55
  • 6 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 2.090,51
  • 5 acertos: 1089 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 11719 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 39032 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 100.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3743, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

02 - 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 219.528,17
  • 14 acertos: 317 apostas ganhadoras, R$ 829,74
  • 13 acertos: 11415 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 126837 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 595116 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • IBIRAPITANGA/BA
    2 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • TAUBATE/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • ARAGUAINA/TO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3035, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

05 - 07 - 17 - 51 - 56 - 59

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 49 apostas ganhadoras, R$ 41.401,04
  • 4 acertos: 4056 apostas ganhadoras, R$ 824,44

Acumulado para o próximo concurso: R$ 70.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7073, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

04 - 09 - 32 - 34 - 46

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 89 apostas ganhadoras, R$ 6.069,94
  • 3 acertos: 5922 apostas ganhadoras, R$ 86,87
  • 2 acertos: 129028 apostas ganhadoras, R$ 3,98

Acumulado para o próximo concurso: R$ 15.500.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2419, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (23):

05 - 09 - 12 - 26 - 48 - 52 - 59

Time do coração: CHAPECOENSE/SC

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 22.928,76
  • 5 acertos: 123 apostas ganhadoras, R$ 1.065,21
  • 4 acertos: 2024 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 17312 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 3886 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.200.000,00

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