Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1247, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
12 - 16 - 20 - 21 - 24 - 26 - 30
Mês da sorte: Dezembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.695,55
- 5 acertos: 1941 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 23833 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 72158 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.500.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3737, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 1.371.194,90
- 14 acertos: 796 apostas ganhadoras, R$ 1.343,82
- 13 acertos: 24274 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 265231 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1320040 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SALVADOR/BA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- FORTALEZA/CE
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- VILA VELHA/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- BELEM/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- PIRASSUNUNGA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3032, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
08 - 12 - 23 - 27 - 42 - 43
Premiação:
- 6 acertos: Não houve acertador
- 5 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 29.764,89
- 4 acertos: 3918 apostas ganhadoras, R$ 676,21
Acumulado para o próximo concurso: R$ 35.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7067, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
05 - 08 - 18 - 25 - 55
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 123 apostas ganhadoras, R$ 3.381,31
- 3 acertos: 6706 apostas ganhadoras, R$ 59,06
- 2 acertos: 119128 apostas ganhadoras, R$ 3,32
Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2416, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):
17 - 30 - 36 - 50 - 70 - 74 - 77
Time do coração: CORITIBA/PR
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 30.394,18
- 5 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 2.035,32
- 4 acertos: 1400 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 13855 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 6318 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.200.000,00