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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1247, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

12 - 16 - 20 - 21 - 24 - 26 - 30

Mês da sorte: Dezembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 53 apostas ganhadoras, R$ 2.695,55
  • 5 acertos: 1941 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 23833 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 72158 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.500.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3737, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 22 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 1.371.194,90
  • 14 acertos: 796 apostas ganhadoras, R$ 1.343,82
  • 13 acertos: 24274 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 265231 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1320040 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SALVADOR/BA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • FORTALEZA/CE
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • VILA VELHA/ES
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • BELEM/PA
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • PIRASSUNUNGA/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3032, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

08 - 12 - 23 - 27 - 42 - 43

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve acertador
  • 5 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 29.764,89
  • 4 acertos: 3918 apostas ganhadoras, R$ 676,21

Acumulado para o próximo concurso: R$ 35.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7067, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

05 - 08 - 18 - 25 - 55

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 123 apostas ganhadoras, R$ 3.381,31
  • 3 acertos: 6706 apostas ganhadoras, R$ 59,06
  • 2 acertos: 119128 apostas ganhadoras, R$ 3,32

Acumulado para o próximo concurso: R$ 8.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2416, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (16):

17 - 30 - 36 - 50 - 70 - 74 - 77

Time do coração: CORITIBA/PR

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 30.394,18
  • 5 acertos: 64 apostas ganhadoras, R$ 2.035,32
  • 4 acertos: 1400 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 13855 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 6318 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.200.000,00

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