Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1241, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
04 - 06 - 09 - 27 - 28 - 30 - 31
Mês da sorte: Fevereiro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 1.980,65
- 5 acertos: 1048 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 13338 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 34835 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3731, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22 - 23 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 718.484,46
- 14 acertos: 255 apostas ganhadoras, R$ 1.687,95
- 13 acertos: 6889 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 80534 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 431592 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- BELO HORIZONTE/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- DIANOPOLIS/TO
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3029, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59
Premiação:
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 43.068.394,39
- 5 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 45.642,92
- 4 acertos: 3261 apostas ganhadoras, R$ 899,78
Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00
Vencedor:
- DIVINOPOLIS/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Quina
Resultado do concurso nº 7061, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
19 - 49 - 59 - 60 - 71
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 13.476,03
- 3 acertos: 2909 apostas ganhadoras, R$ 141,18
- 2 acertos: 80971 apostas ganhadoras, R$ 5,07
Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00
Timemania
Resultado do concurso nº 2413, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):
23 - 26 - 35 - 49 - 56 - 60 - 76
Time do coração: BRASILIENSE/DF
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 79.922,64
- 5 acertos: 73 apostas ganhadoras, R$ 1.564,04
- 4 acertos: 1270 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 12349 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 2981 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.200.000,00