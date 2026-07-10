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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1241, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

04 - 06 - 09 - 27 - 28 - 30 - 31

Mês da sorte: Fevereiro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 1.980,65
  • 5 acertos: 1048 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 13338 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 34835 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 650.000,00

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3731, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 22 - 23 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 718.484,46
  • 14 acertos: 255 apostas ganhadoras, R$ 1.687,95
  • 13 acertos: 6889 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 80534 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 431592 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • BELO HORIZONTE/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • DIANOPOLIS/TO
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3029, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59

Premiação:

  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 43.068.394,39
  • 5 acertos: 39 apostas ganhadoras, R$ 45.642,92
  • 4 acertos: 3261 apostas ganhadoras, R$ 899,78

Acumulado para o próximo concurso: R$ 20.000.000,00

Vencedor:

  • DIVINOPOLIS/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Quina

Resultado do concurso nº 7061, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

19 - 49 - 59 - 60 - 71

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 13.476,03
  • 3 acertos: 2909 apostas ganhadoras, R$ 141,18
  • 2 acertos: 80971 apostas ganhadoras, R$ 5,07

Acumulado para o próximo concurso: R$ 11.000.000,00

Timemania

Resultado do concurso nº 2413, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (9):

23 - 26 - 35 - 49 - 56 - 60 - 76

Time do coração: BRASILIENSE/DF

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 79.922,64
  • 5 acertos: 73 apostas ganhadoras, R$ 1.564,04
  • 4 acertos: 1270 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 12349 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 2981 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.200.000,00

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