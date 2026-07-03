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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1235, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

07 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 31

Mês da sorte: Novembro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhadores
  • 6 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 2.637,84
  • 5 acertos: 1.099 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 14.462 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 48.726 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 570.874,15

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3725, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (02):

01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 903.320,97
  • 14 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.834,44
  • 13 acertos: 8139 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 90249 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 468852 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • SANTA BARBARA/MG
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
  • BELEM/PA
    1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Mega-Sena

Resultado do concurso nº 3026, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54

Premiação:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 37.029,54
  • 4 acertos: 2.517 apostas ganhadoras, R$ 970,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 25.866.273,14

Timemania

Resultado do concurso nº 2410, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

12 - 22 - 25 - 46 - 53 - 56 -80

Time do coração: GOIAS /GO

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 74.818,21
  • 5 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 1.811,57
  • 4 acertos: 1.319 apostas ganhadoras, R$ 10,50
  • 3 acertos: 13.096 apostas ganhadoras, R$ 3,50
  • Time do Coração: 5.309 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.431.654,46

Quina

Resultado do concurso nº 7055, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):

07 - 20 - 22 - 38 - 66

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve ganhadores
  • 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 7.883,74
  • 3 acertos: 2.996 apostas ganhadoras, R$ 102,75
  • 2 acertos: 71.493 apostas ganhadoras, R$ 4,30

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.142.710,66

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