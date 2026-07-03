Confira os resultados das loterias desta quinta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1235, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
07 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 31
Mês da sorte: Novembro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhadores
- 6 acertos: 33 apostas ganhadoras, R$ 2.637,84
- 5 acertos: 1.099 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 14.462 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 48.726 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 570.874,15
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3725, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (02):
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 903.320,97
- 14 acertos: 295 apostas ganhadoras, R$ 1.834,44
- 13 acertos: 8139 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 90249 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 468852 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- SANTA BARBARA/MG
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
- BELEM/PA
1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos
Mega-Sena
Resultado do concurso nº 3026, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
14 - 19 - 42 - 45 - 48 - 54
Premiação:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 37.029,54
- 4 acertos: 2.517 apostas ganhadoras, R$ 970,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 25.866.273,14
Timemania
Resultado do concurso nº 2410, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
12 - 22 - 25 - 46 - 53 - 56 -80
Time do coração: GOIAS /GO
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 74.818,21
- 5 acertos: 59 apostas ganhadoras, R$ 1.811,57
- 4 acertos: 1.319 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 13.096 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 5.309 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.431.654,46
Quina
Resultado do concurso nº 7055, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quinta-feira (2):
07 - 20 - 22 - 38 - 66
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhadores
- 4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 7.883,74
- 3 acertos: 2.996 apostas ganhadoras, R$ 102,75
- 2 acertos: 71.493 apostas ganhadoras, R$ 4,30
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.142.710,66