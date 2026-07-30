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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1258, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

01 - 06 - 12 - 14 - 23 - 26 - 27

Mês da sorte: Julho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 2.634,87
  • 5 acertos: 708 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 8592 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 29270 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2989, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

13 - 22 - 36 - 44 - 46 - 47

2º sorteio:

04 - 06 - 08 - 19 - 21 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 4.835,44
  • 4 acertos: 321 apostas ganhadoras, R$ 103,29
  • 3 acertos: 5941 apostas ganhadoras, R$ 2,79

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 2.373,76
  • 4 acertos: 344 apostas ganhadoras, R$ 96,38
  • 3 acertos: 6273 apostas ganhadoras, R$ 2,64

Federal

Resultado do concurso nº 6087, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: Não houve ganhadores
  • 2º bilhete: Não houve ganhadores
  • 3º bilhete: Não houve ganhadores
  • 4º bilhete: Não houve ganhadores
  • 5º bilhete: Não houve ganhadores

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3748, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 698.476,50
  • 14 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 1.452,92
  • 13 acertos: 8998 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 90621 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 469925 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CAMAPUA/MS
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SANTO ANDRE/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2956, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

08 - 18 - 22 - 23 - 30 - 31 - 32 - 42 - 43 - 49 - 59 - 63 - 64 - 66 - 69 - 75 - 78 - 80 - 84 - 89

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 216.935,40
  • 18 acertos: 57 apostas ganhadoras, R$ 2.378,68
  • 17 acertos: 524 apostas ganhadoras, R$ 258,74
  • 16 acertos: 3186 apostas ganhadoras, R$ 42,55
  • 15 acertos: 13101 apostas ganhadoras, R$ 10,34
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 376, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

01 - 02 - 35 - 38 - 40 - 45

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 37.160,55
  • 4 acertos + 2 trevos: 45 apostas ganhadoras, R$ 2.286,81
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 790 apostas ganhadoras, R$ 186,08
  • 3 acertos + 2 trevos: 1123 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 8538 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 10162 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 76571 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 79.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7078, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

16 - 31 - 55 - 66 - 71

Premiação:

  • 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.123.132,04
  • 4 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 11.030,23
  • 3 acertos: 4732 apostas ganhadoras, R$ 133,19
  • 2 acertos: 120348 apostas ganhadoras, R$ 5,23

Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 879, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):

coluna 1: 3

coluna 2: 4

coluna 3: 7

coluna 4: 1

coluna 5: 9

coluna 6: 4

coluna 7: 2

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.277,05
  • 5 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 611,77
  • 4 acertos: 876 apostas ganhadoras, R$ 55,17
  • 3 acertos: 6959 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.300.000,00

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