Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1258, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
01 - 06 - 12 - 14 - 23 - 26 - 27
Mês da sorte: Julho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 2.634,87
- 5 acertos: 708 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 8592 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 29270 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 400.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2989, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
13 - 22 - 36 - 44 - 46 - 47
2º sorteio:
04 - 06 - 08 - 19 - 21 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 4.835,44
- 4 acertos: 321 apostas ganhadoras, R$ 103,29
- 3 acertos: 5941 apostas ganhadoras, R$ 2,79
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 11 apostas ganhadoras, R$ 2.373,76
- 4 acertos: 344 apostas ganhadoras, R$ 96,38
- 3 acertos: 6273 apostas ganhadoras, R$ 2,64
Federal
Resultado do concurso nº 6087, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: Não houve ganhadores
- 2º bilhete: Não houve ganhadores
- 3º bilhete: Não houve ganhadores
- 4º bilhete: Não houve ganhadores
- 5º bilhete: Não houve ganhadores
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3748, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
01 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 22 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 698.476,50
- 14 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 1.452,92
- 13 acertos: 8998 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 90621 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 469925 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CAMAPUA/MS
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SANTO ANDRE/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2956, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
08 - 18 - 22 - 23 - 30 - 31 - 32 - 42 - 43 - 49 - 59 - 63 - 64 - 66 - 69 - 75 - 78 - 80 - 84 - 89
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 216.935,40
- 18 acertos: 57 apostas ganhadoras, R$ 2.378,68
- 17 acertos: 524 apostas ganhadoras, R$ 258,74
- 16 acertos: 3186 apostas ganhadoras, R$ 42,55
- 15 acertos: 13101 apostas ganhadoras, R$ 10,34
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 5.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 376, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
01 - 02 - 35 - 38 - 40 - 45
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 37.160,55
- 4 acertos + 2 trevos: 45 apostas ganhadoras, R$ 2.286,81
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 790 apostas ganhadoras, R$ 186,08
- 3 acertos + 2 trevos: 1123 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 8538 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 10162 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 76571 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 79.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7078, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
16 - 31 - 55 - 66 - 71
Premiação:
- 5 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 26.123.132,04
- 4 acertos: 60 apostas ganhadoras, R$ 11.030,23
- 3 acertos: 4732 apostas ganhadoras, R$ 133,19
- 2 acertos: 120348 apostas ganhadoras, R$ 5,23
Acumulado para o próximo concurso: R$ 600.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 879, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (29):
coluna 1: 3
coluna 2: 4
coluna 3: 7
coluna 4: 1
coluna 5: 9
coluna 6: 4
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 11.277,05
- 5 acertos: 79 apostas ganhadoras, R$ 611,77
- 4 acertos: 876 apostas ganhadoras, R$ 55,17
- 3 acertos: 6959 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.300.000,00