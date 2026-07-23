Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1252, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
03 - 04 - 07 - 14 - 20 - 22 - 28
Mês da sorte: Junho
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 2.435,07
- 5 acertos: 787 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 8878 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 21146 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 250.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2986, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
04 - 14 - 21 - 34 - 38 - 45
2º sorteio:
01 - 15 - 16 - 28 - 41 - 44 -
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 7.073,30
- 4 acertos: 384 apostas ganhadoras, R$ 126,30
- 3 acertos: 7464 apostas ganhadoras, R$ 3,24
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 7.639,17
- 4 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 168,41
- 3 acertos: 6163 apostas ganhadoras, R$ 3,93
Federal
Resultado do concurso nº 6085, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: Não houve ganhadores
- 2º bilhete: Não houve ganhadores
- 3º bilhete: Não houve ganhadores
- 4º bilhete: Não houve ganhadores
- 5º bilhete: Não houve ganhadores
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3742, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23
Premiação:
- 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 802.500,06
- 14 acertos: 225 apostas ganhadoras, R$ 2.136,71
- 13 acertos: 7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 85112 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 450807 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- JANDIRA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SAO PAULO/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2953, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
00 - 01 - 10 - 11 - 16 - 17 - 29 - 30 - 31 - 38 - 56 - 57 - 65 - 75 - 88 - 89 - 90 - 95 - 96 - 98
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 62.846,99
- 18 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 3.801,23
- 17 acertos: 394 apostas ganhadoras, R$ 299,08
- 16 acertos: 2283 apostas ganhadoras, R$ 51,61
- 15 acertos: 10301 apostas ganhadoras, R$ 11,43
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.900.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 374, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
02 - 04 - 08 - 28 - 30 - 37
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 325.383,29
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 5.164,81
- 4 acertos + 2 trevos: 106 apostas ganhadoras, R$ 1.461,73
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1441 apostas ganhadoras, R$ 107,52
- 3 acertos + 2 trevos: 1422 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 12953 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 11217 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 95722 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 76.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7072, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
03 - 13 - 25 - 56 - 65
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 8.177,24
- 3 acertos: 6237 apostas ganhadoras, R$ 78,66
- 2 acertos: 130426 apostas ganhadoras, R$ 3,76
Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 876, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):
coluna 1: 1
coluna 2: 5
coluna 3: 9
coluna 4: 5
coluna 5: 6
coluna 6: 4
coluna 7: 7
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 34.070,91
- 5 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 973,45
- 4 acertos: 738 apostas ganhadoras, R$ 65,95
- 3 acertos: 6673 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.900.000,00