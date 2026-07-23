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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1252, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

03 - 04 - 07 - 14 - 20 - 22 - 28

Mês da sorte: Junho

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 2.435,07
  • 5 acertos: 787 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 8878 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 21146 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 250.000,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2986, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

04 - 14 - 21 - 34 - 38 - 45

2º sorteio:

01 - 15 - 16 - 28 - 41 - 44 -

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 7.073,30
  • 4 acertos: 384 apostas ganhadoras, R$ 126,30
  • 3 acertos: 7464 apostas ganhadoras, R$ 3,24

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 7.639,17
  • 4 acertos: 288 apostas ganhadoras, R$ 168,41
  • 3 acertos: 6163 apostas ganhadoras, R$ 3,93

Federal

Resultado do concurso nº 6085, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: Não houve ganhadores
  • 2º bilhete: Não houve ganhadores
  • 3º bilhete: Não houve ganhadores
  • 4º bilhete: Não houve ganhadores
  • 5º bilhete: Não houve ganhadores

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3742, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

01 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23

Premiação:

  • 15 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 802.500,06
  • 14 acertos: 225 apostas ganhadoras, R$ 2.136,71
  • 13 acertos: 7148 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 85112 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 450807 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • JANDIRA/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SAO PAULO/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2953, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

00 - 01 - 10 - 11 - 16 - 17 - 29 - 30 - 31 - 38 - 56 - 57 - 65 - 75 - 88 - 89 - 90 - 95 - 96 - 98

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 62.846,99
  • 18 acertos: 31 apostas ganhadoras, R$ 3.801,23
  • 17 acertos: 394 apostas ganhadoras, R$ 299,08
  • 16 acertos: 2283 apostas ganhadoras, R$ 51,61
  • 15 acertos: 10301 apostas ganhadoras, R$ 11,43
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.900.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 374, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

02 - 04 - 08 - 28 - 30 - 37

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 1 apostas ganhadoras, R$ 325.383,29
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 28 apostas ganhadoras, R$ 5.164,81
  • 4 acertos + 2 trevos: 106 apostas ganhadoras, R$ 1.461,73
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1441 apostas ganhadoras, R$ 107,52
  • 3 acertos + 2 trevos: 1422 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 12953 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 11217 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 95722 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 76.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7072, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

03 - 13 - 25 - 56 - 65

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 63 apostas ganhadoras, R$ 8.177,24
  • 3 acertos: 6237 apostas ganhadoras, R$ 78,66
  • 2 acertos: 130426 apostas ganhadoras, R$ 3,76

Acumulado para o próximo concurso: R$ 14.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 876, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (22):

coluna 1: 1

coluna 2: 5

coluna 3: 9

coluna 4: 5

coluna 5: 6

coluna 6: 4

coluna 7: 7

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 34.070,91
  • 5 acertos: 50 apostas ganhadoras, R$ 973,45
  • 4 acertos: 738 apostas ganhadoras, R$ 65,95
  • 3 acertos: 6673 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.900.000,00

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