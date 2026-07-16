Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1246, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
01 - 08 - 09 - 17 - 19 - 21 - 22
Mês da sorte: Outubro
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 4.615,75
- 5 acertos: 1396 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 20264 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 82386 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2983, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
01 - 04 - 13 - 29 - 40 - 46
2º sorteio:
06 - 21 - 28 - 33 - 42 - 46
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 5.986,02
- 4 acertos: 296 apostas ganhadoras, R$ 161,78
- 3 acertos: 6610 apostas ganhadoras, R$ 3,62
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 4.713,99
- 4 acertos: 399 apostas ganhadoras, R$ 120,02
- 3 acertos: 7673 apostas ganhadoras, R$ 3,12
Federal
Resultado do concurso nº 6083, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: Não houve ganhadores
- 2º bilhete: Não houve ganhadores
- 3º bilhete: Não houve ganhadores
- 4º bilhete: Não houve ganhadores
- 5º bilhete: Não houve ganhadores
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3736, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23
Premiação:
- 15 acertos: Não houve acertador
- 14 acertos: 449 apostas ganhadoras, R$ 2.007,08
- 13 acertos: 14838 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 164288 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 819742 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Lotomania
Resultado do concurso nº 2950, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
00 - 04 - 07 - 09 - 11 - 23 - 25 - 26 - 29 - 36 - 44 - 48 - 64 - 65 - 68 - 73 - 74 - 78 - 83 - 90
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 39.198,77
- 18 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 2.722,14
- 17 acertos: 318 apostas ganhadoras, R$ 308,16
- 16 acertos: 1958 apostas ganhadoras, R$ 50,04
- 15 acertos: 9020 apostas ganhadoras, R$ 10,86
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 372, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
03 - 13 - 14 - 28 - 30 - 49
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 178.823,03
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 25 apostas ganhadoras, R$ 6.358,15
- 4 acertos + 2 trevos: 97 apostas ganhadoras, R$ 1.755,74
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1565 apostas ganhadoras, R$ 108,82
- 3 acertos + 2 trevos: 1740 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 14774 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 13823 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 116616 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 74.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7066, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
12 - 14 - 30 - 47 - 76
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 9.971,66
- 3 acertos: 2900 apostas ganhadoras, R$ 130,99
- 2 acertos: 80404 apostas ganhadoras, R$ 4,72
Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 873, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):
coluna 1: 0
coluna 2: 9
coluna 3: 5
coluna 4: 5
coluna 5: 4
coluna 6: 0
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 17.951,25
- 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.192,77
- 4 acertos: 716 apostas ganhadoras, R$ 71,63
- 3 acertos: 6482 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00