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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1246, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

01 - 08 - 09 - 17 - 19 - 21 - 22

Mês da sorte: Outubro

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 4.615,75
  • 5 acertos: 1396 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 20264 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 82386 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2983, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

01 - 04 - 13 - 29 - 40 - 46

2º sorteio:

06 - 21 - 28 - 33 - 42 - 46

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 5.986,02
  • 4 acertos: 296 apostas ganhadoras, R$ 161,78
  • 3 acertos: 6610 apostas ganhadoras, R$ 3,62

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 8 apostas ganhadoras, R$ 4.713,99
  • 4 acertos: 399 apostas ganhadoras, R$ 120,02
  • 3 acertos: 7673 apostas ganhadoras, R$ 3,12

Federal

Resultado do concurso nº 6083, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: Não houve ganhadores
  • 2º bilhete: Não houve ganhadores
  • 3º bilhete: Não houve ganhadores
  • 4º bilhete: Não houve ganhadores
  • 5º bilhete: Não houve ganhadores

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3736, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23

Premiação:

  • 15 acertos: Não houve acertador
  • 14 acertos: 449 apostas ganhadoras, R$ 2.007,08
  • 13 acertos: 14838 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 164288 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 819742 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Lotomania

Resultado do concurso nº 2950, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

00 - 04 - 07 - 09 - 11 - 23 - 25 - 26 - 29 - 36 - 44 - 48 - 64 - 65 - 68 - 73 - 74 - 78 - 83 - 90

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 39.198,77
  • 18 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 2.722,14
  • 17 acertos: 318 apostas ganhadoras, R$ 308,16
  • 16 acertos: 1958 apostas ganhadoras, R$ 50,04
  • 15 acertos: 9020 apostas ganhadoras, R$ 10,86
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 1.000.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 372, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

03 - 13 - 14 - 28 - 30 - 49

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 2 apostas ganhadoras, R$ 178.823,03
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 25 apostas ganhadoras, R$ 6.358,15
  • 4 acertos + 2 trevos: 97 apostas ganhadoras, R$ 1.755,74
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1565 apostas ganhadoras, R$ 108,82
  • 3 acertos + 2 trevos: 1740 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 14774 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 13823 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 116616 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 74.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7066, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

12 - 14 - 30 - 47 - 76

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 9.971,66
  • 3 acertos: 2900 apostas ganhadoras, R$ 130,99
  • 2 acertos: 80404 apostas ganhadoras, R$ 4,72

Acumulado para o próximo concurso: R$ 7.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 873, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (15):

coluna 1: 0

coluna 2: 9

coluna 3: 5

coluna 4: 5

coluna 5: 4

coluna 6: 0

coluna 7: 2

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 17.951,25
  • 5 acertos: 43 apostas ganhadoras, R$ 1.192,77
  • 4 acertos: 716 apostas ganhadoras, R$ 71,63
  • 3 acertos: 6482 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.500.000,00

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