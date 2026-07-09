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Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

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Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Dia de Sorte

Resultado do concurso nº 1240, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

04 - 12 - 17 - 20 - 21 - 24 - 29

Mês da sorte: Agosto

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve acertador
  • 6 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 1.955,06
  • 5 acertos: 1017 apostas ganhadoras, R$ 25,00
  • 4 acertos: 11627 apostas ganhadoras, R$ 5,00
  • Mês da Sorte: 33836 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00

Dupla Sena

Resultado do concurso nº 2980, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

1º sorteio:

14 - 21 - 26 - 31 - 35 - 36

2º sorteio:

13 - 20 - 21 - 24 - 26 - 36

Premiação:

1º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 7.760,16
  • 4 acertos: 202 apostas ganhadoras, R$ 219,52
  • 3 acertos: 5857 apostas ganhadoras, R$ 3,78

2º sorteio:

  • 6 acertos: Não houve ganhadores
  • 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 17.460,36
  • 4 acertos: 306 apostas ganhadoras, R$ 144,91
  • 3 acertos: 6711 apostas ganhadoras, R$ 3,30

Federal

Resultado do concurso nº 6081, sorteado na cidade de São Paulo (SP):

  • 1º bilhete: Não houve ganhadores
  • 2º bilhete: Não houve ganhadores
  • 3º bilhete: Não houve ganhadores
  • 4º bilhete: Não houve ganhadores
  • 5º bilhete: Não houve ganhadores

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3730, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24

Premiação:

  • 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.856.551,85
  • 14 acertos: 436 apostas ganhadoras, R$ 1.941,80
  • 13 acertos: 15472 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 200282 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 1075766 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Vencedores:

  • CANAL ELETRONICO/--
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • CURITIBA/PR
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • JARAGUA DO SUL/SC
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
  • SOROCABA/SP
    1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos

Lotomania

Resultado do concurso nº 2947, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

01 - 08 - 11 - 18 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 39 - 42 - 53 - 55 - 58 - 59 - 60 - 72 - 87 - 91 - 95

Premiação:

  • 20 acertos: Não houve acertador
  • 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 46.289,66
  • 18 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 4.018,20
  • 17 acertos: 410 apostas ganhadoras, R$ 352,81
  • 16 acertos: 2746 apostas ganhadoras, R$ 52,67
  • 15 acertos: 11914 apostas ganhadoras, R$ 12,14
  • 0 acertos: Não houve acertador

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.100.000,00

+Milionária

Resultado do concurso nº 370, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

09 - 16 - 17 - 20 - 48 - 49

Premiação:

  • 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
  • 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
  • 5 acertos + 2 trevos: 5 apostas ganhadoras, R$ 67.909,36
  • 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 24 apostas ganhadoras, R$ 6.287,91
  • 4 acertos + 2 trevos: 68 apostas ganhadoras, R$ 2.377,77
  • 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1151 apostas ganhadoras, R$ 140,47
  • 3 acertos + 2 trevos: 1432 apostas ganhadoras, R$ 50,00
  • 3 acertos + 1 trevo: 12585 apostas ganhadoras, R$ 24,00
  • 2 acertos + 2 trevos: 11464 apostas ganhadoras, R$ 12,00
  • 2 acertos + 1 trevo: 100042 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 72.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7060, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

02 - 19 - 27 - 38 - 69

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 8.737,59
  • 3 acertos: 4756 apostas ganhadoras, R$ 97,98
  • 2 acertos: 114304 apostas ganhadoras, R$ 4,07

Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00

Super sete

Resultado do concurso nº 870, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):

coluna 1: 5

coluna 2: 5

coluna 3: 5

coluna 4: 6

coluna 5: 0

coluna 6: 5

coluna 7: 2

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 7.832,23
  • 5 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 1.177,77
  • 4 acertos: 628 apostas ganhadoras, R$ 71,26
  • 3 acertos: 5572 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00

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