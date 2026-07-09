Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Dia de Sorte
Resultado do concurso nº 1240, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
04 - 12 - 17 - 20 - 21 - 24 - 29
Mês da sorte: Agosto
Premiação:
- 7 acertos: Não houve acertador
- 6 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 1.955,06
- 5 acertos: 1017 apostas ganhadoras, R$ 25,00
- 4 acertos: 11627 apostas ganhadoras, R$ 5,00
- Mês da Sorte: 33836 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Acumulado para o próximo concurso: R$ 500.000,00
Dupla Sena
Resultado do concurso nº 2980, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
1º sorteio:
14 - 21 - 26 - 31 - 35 - 36
2º sorteio:
13 - 20 - 21 - 24 - 26 - 36
Premiação:
1º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 7.760,16
- 4 acertos: 202 apostas ganhadoras, R$ 219,52
- 3 acertos: 5857 apostas ganhadoras, R$ 3,78
2º sorteio:
- 6 acertos: Não houve ganhadores
- 5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 17.460,36
- 4 acertos: 306 apostas ganhadoras, R$ 144,91
- 3 acertos: 6711 apostas ganhadoras, R$ 3,30
Federal
Resultado do concurso nº 6081, sorteado na cidade de São Paulo (SP):
- 1º bilhete: Não houve ganhadores
- 2º bilhete: Não houve ganhadores
- 3º bilhete: Não houve ganhadores
- 4º bilhete: Não houve ganhadores
- 5º bilhete: Não houve ganhadores
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3730, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24
Premiação:
- 15 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 1.856.551,85
- 14 acertos: 436 apostas ganhadoras, R$ 1.941,80
- 13 acertos: 15472 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 200282 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1075766 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Vencedores:
- CANAL ELETRONICO/--
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- CURITIBA/PR
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- JARAGUA DO SUL/SC
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
- SOROCABA/SP
1 aposta ganhou o prêmio para 6 acertos
Lotomania
Resultado do concurso nº 2947, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
01 - 08 - 11 - 18 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 39 - 42 - 53 - 55 - 58 - 59 - 60 - 72 - 87 - 91 - 95
Premiação:
- 20 acertos: Não houve acertador
- 19 acertos: 5 apostas ganhadoras, R$ 46.289,66
- 18 acertos: 36 apostas ganhadoras, R$ 4.018,20
- 17 acertos: 410 apostas ganhadoras, R$ 352,81
- 16 acertos: 2746 apostas ganhadoras, R$ 52,67
- 15 acertos: 11914 apostas ganhadoras, R$ 12,14
- 0 acertos: Não houve acertador
Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.100.000,00
+Milionária
Resultado do concurso nº 370, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
09 - 16 - 17 - 20 - 48 - 49
Premiação:
- 6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
- 6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
- 5 acertos + 2 trevos: 5 apostas ganhadoras, R$ 67.909,36
- 5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 24 apostas ganhadoras, R$ 6.287,91
- 4 acertos + 2 trevos: 68 apostas ganhadoras, R$ 2.377,77
- 4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 1151 apostas ganhadoras, R$ 140,47
- 3 acertos + 2 trevos: 1432 apostas ganhadoras, R$ 50,00
- 3 acertos + 1 trevo: 12585 apostas ganhadoras, R$ 24,00
- 2 acertos + 2 trevos: 11464 apostas ganhadoras, R$ 12,00
- 2 acertos + 1 trevo: 100042 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 72.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7060, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
02 - 19 - 27 - 38 - 69
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 56 apostas ganhadoras, R$ 8.737,59
- 3 acertos: 4756 apostas ganhadoras, R$ 97,98
- 2 acertos: 114304 apostas ganhadoras, R$ 4,07
Acumulado para o próximo concurso: R$ 10.000.000,00
Super sete
Resultado do concurso nº 870, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (8):
coluna 1: 5
coluna 2: 5
coluna 3: 5
coluna 4: 6
coluna 5: 0
coluna 6: 5
coluna 7: 2
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 7.832,23
- 5 acertos: 38 apostas ganhadoras, R$ 1.177,77
- 4 acertos: 628 apostas ganhadoras, R$ 71,26
- 3 acertos: 5572 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 3.000.000,00