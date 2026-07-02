Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Confira os resultados dos sorteiosArte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Lotofácil
Resultado do concurso nº 3707, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25
Premiação:
- 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 597.615,34
- 14 acertos: 198 apostas ganhadoras, R$ 1.898,59
- 13 acertos: 8168 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 95080 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 505198 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Quina
Resultado do concurso nº 7054, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):
02 - 11 - 34 - 63 - 68
Premiação:
- 5 acertos: Não houve acertador
- 4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 9.933,90
- 3 acertos: 2.062 apostas ganhadoras, R$ 133,05
- 2 acertos: 56.159 apostas ganhadoras, R$ 4,88
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.388.499,82
Super sete
Resultado do concurso nº 867, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (1°):
coluna 1: 9
coluna 2: 4
coluna 3: 0
coluna 4: 9
coluna 5: 5
coluna 6: 9
coluna 7: 5
Premiação:
- 7 acertos: não houve ganhadores
- 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 30.708,59
- 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 2.193,47
- 4 acertos: 523 apostas ganhadoras, R$ 83,88
- 3 acertos: 5.424 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.444.843,92