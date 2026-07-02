Viral

Sorteio

Confira os resultados das loterias desta quarta-feira

Saiba quais os concursos de hoje e os números sorteados

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

GZH

Arte GaúchaZH/Arte GaúchaZH
Confira os resultados dos sorteios

Lotofácil

Resultado do concurso nº 3707, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 25

Premiação:

  • 15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 597.615,34
  • 14 acertos: 198 apostas ganhadoras, R$ 1.898,59
  • 13 acertos: 8168 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos: 95080 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos: 505198 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00

Quina

Resultado do concurso nº 7054, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (10):

02 - 11 - 34 - 63 - 68

Premiação:

  • 5 acertos: Não houve acertador
  • 4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 9.933,90
  • 3 acertos: 2.062 apostas ganhadoras, R$ 133,05
  • 2 acertos: 56.159 apostas ganhadoras, R$ 4,88

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.388.499,82

Super sete

Resultado do concurso nº 867, sorteado na cidade de São Paulo (SP), nesta quarta-feira (1°):

coluna 1: 9

coluna 2: 4

coluna 3: 0

coluna 4: 9

coluna 5: 5

coluna 6: 9

coluna 7: 5

Premiação:

  • 7 acertos: não houve ganhadores
  • 6 acertos: 1 apostas ganhadoras, R$ 30.708,59
  • 5 acertos: 20 apostas ganhadoras, R$ 2.193,47
  • 4 acertos: 523 apostas ganhadoras, R$ 83,88
  • 3 acertos: 5.424 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 2.444.843,92



GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: