Uma técnica que inverte a ordem tradicional da limpeza do cabelo ganhou espaço nas redes sociais, principalmente no Exterior. A lavagem reversa (reverse washing, em inglês) propõe o uso do condicionador antes do xampu e promete mais volume e maciez, além de menos frizz.
Embora seja popular na internet e não seja considerada prejudicial, a lavagem reversa não é consenso entre especialistas.
Segundo o cabeleireiro e visagista Gylson Collares, o método surte efeito, mas apenas em cabelos lisos, oleosos ou sem volume. Por isso, não é indicado para fios crespos, cacheados, ondulados, ressecados, grossos ou com algum tipo de química. Nesses casos, uma hidratação mais profunda é necessária.
Por outro lado, a dermatologista Débora Brinker, especialista em couro cabeludo, ressalta que não há embasamento científico de que a técnica traga algum benefício para a saúde dos fios ou do couro cabeludo. Por isso, ela não indica o método.
A médica pontua que o efeito se dá apenas na aparência. Assim, trata-se de uma escolha pessoal:
— É uma questão estética. Essa lavagem não vai modificar o fio e não vai tratar uma doença nem nada. É um efeito cosmético no fio.
🛀Qual é o efeito da lavagem reversa?
Segundo Gylson, a lavagem reversa tende a oferecer maior proteção aos fios. Isso porque, quando a pessoa utiliza apenas o xampu no couro cabeludo, o produto escorre pelos fios e pode ressecar as pontas. Por outro lado, quando o condicionador é aplicado antes do xampu, o efeito é diferente:
— No momento em que eu coloco o condicionador antes, o fio está protegido. Mesmo o xampu passando pelo fio depois e retirando esse condicionador, ele vai retirar o excesso do condicionador, mas o condicionador já vai ter feito o papel dele. Então, as pontas do cabelo vão estar mais protegidas.
A orientação do especialista, porém, é que esse tipo de lavagem não seja feito todos os dias. A técnica não deve substituir a ordem tradicional.
🚿Como fazer a lavagem reversa?
Nas redes sociais, há diferentes formas de fazer a lavagem reversa. Algumas pessoas aplicam o condicionador, enxáguam e, depois, usam o xampu. Outras passam o condicionador e, em seguida, o xampu, deixando para enxaguar apenas ao final.
Para quem quer testar a técnica e tem o tipo de cabelo adequado, Gylson recomenda o seguinte passo a passo:
- Umedeça os fios
- Aplique o condicionador do meio do comprimento do cabelo às pontas, evitando o couro cabeludo, e deixe agir por três minutos
- Ainda com o condicionador nos fios, aplique o xampu no couro cabeludo
- Enxágue
- Aplique novamente o xampu e enxágue
🧴Para que serve o xampu e o condicionador?
A diferença é simples, mas ajuda a entender o funcionamento da lavagem reversa.
O xampu limpa e remove resíduos, como oleosidade e produtos acumulados nos fios. Já o condicionador sela as cutículas do cabelo, protegendo os fios e garantindo maciez.
🪞Como cuidar bem dos cabelos?
Na rotina, o cabeleireiro Gylson sugere o uso de máscara capilar, além da tradicional dupla de xampu e condicionador. Em todos os casos, os produtos devem ser adequados a cada tipo de cabelo.
A dica é aplicar a máscara uma vez por semana, principalmente quando o clima está mais seco. Para isso, basta lavar os cabelos com xampu, retirar o excesso de água — a quantidade varia conforme o tipo de fio —, aplicar a máscara, deixar agir por cerca de cinco minutos, enxaguar e, por fim, usar o condicionador.
Em relação a tratamentos capilares em salão, ele indica a acidificação capilar, voltada a equilibrar o pH do cabelo, o que ajuda a reduzir o frizz, por exemplo.
Já a dermatologista Débora reforça a importância de lavar adequadamente o couro cabeludo diariamente ou, pelo menos, a cada dois dias.
— Porque o couro cabeludo é pele, como o resto (do corpo). Então, para não acumular resíduo, não deixar oleosidade, já que isso às vezes pode agravar, por exemplo, uma dermatite seborreica — esclarece.
Entre os cuidados diários, ela acrescenta: evitar lavar o cabelo com água muito quente ou usar o secador muito próximo ao fio, além de aplicar protetor térmico antes de utilizar qualquer fonte de calor.
Para quem busca mais volume, a dica é buscar avaliação dermatológica para identificar o que pode estar acontecendo. E para reduzir o frizz, a médica lembra que produtos como leave-in, silicone para cabelo e óleo capilar podem auxiliar, dependendo do tipo de couro cabeludo.