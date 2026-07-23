Compras da China ficaram mais baratas com nova regra de importação?

As novas regras devem manter as compras internacionais no centro do debate econômico, principalmente pela relação direta com o bolso do consumidor e com a competitividade do varejo brasileiro. Para quem compra em plataformas como Shein, Shopee, AliExpress e Temu, o ponto principal é observar o custo total antes de concluir a compra. A redução de parte da tributação pode ajudar em alguns casos, mas o preço final continua sendo resultado de uma cadeia maior, que começa fora do país e só termina quando o produto chega ao comprador.