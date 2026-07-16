Como transformar um negócio em dificuldade em uma operação sustentável e lucrativa

Embora muitas empresas concentrem seus esforços exclusivamente em aumentar as vendas, Wellington Ramos acredita que a recuperação de uma operação começa pela organização interna. “Não existe crescimento sustentável sem processos claros e uma equipe alinhada. Quando as pessoas entendem seus papéis e trabalham com objetivos bem definidos, os resultados começam a aparecer de forma consistente”, destaca. Para ele, a construção de equipes engajadas é um dos principais fatores para a continuidade do negócio, especialmente em momentos de transformação.