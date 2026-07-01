Como são as mansões luxuosas de Glória Pires que podem ser alugadas à beira-mar; veja preços e vídeos

Glória Pires apostou no luxo transformando as mansões de férias em opções exclusivas para aluguel. As locações se encontram em paisagens paradisíacas de Angra dos Reis (RJ) e São Miguel dos Milagres (AL).
Com diárias que chegam a R$ 16 mil, os imóveis à beira-mar oferecem conforto, privacidade e contato direto com a natureza para hóspedes que buscam conforto.
O projeto foi realizado ao lado do marido, Orlando Morais, e conta com divulgação em plataformas de alto padrão.
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Mansão em Angra dos Reis
Com sete suítes, camas king size e ar-condicionado, a residência do litoral do Rio de Janeiro oferece ambientes organizados para oferecer conforto e contato com a paisagem local.
A área interna da mansão conta com sala climatizada, adega, telescópio e cozinha com churrasqueira. Já no exterior, o visitante pode desfrutar de áreas com piscina, sauna e jardim com vista para o mar.
Os preços da diária ficam na faixa dos R$ 6 mi, podendo aumentar em épocas de Réveillon e feriados.
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Mansão em São Miguel dos Milagres
Localizada em Alagoas, a residência propõe um ambiente voltado à hospedagem com foco em privacidade e integração com a paisagem natural.
Seguindo um estilo que combina elementos rústicos e contemporâneos, a mansão possui piscina de frente para o mar, deck com espreguiçadeiras, lounge e rooftop.
As diárias do local podem chegar a R$ 16 mil fora de períodos de alta temporada.