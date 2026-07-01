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Como são as mansões luxuosas de Glória Pires que podem ser alugadas à beira-mar; veja preços e vídeos

Locações se encontram em paisagens paradisíacas de Angra dos Reis (RJ) e São Miguel dos Milagres (AL)

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Zero Hora

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Sergio Baia/Divulgação
O projeto de Glória Pires conta com divulgação em plataformas de alto padrão.

Glória Pires apostou no luxo transformando as mansões de férias em opções exclusivas para aluguel. As locações se encontram em paisagens paradisíacas de Angra dos Reis (RJ) e São Miguel dos Milagres (AL). 

Com diárias que chegam a R$ 16 mil, os imóveis à beira-mar oferecem conforto, privacidade e contato direto com a natureza para hóspedes que buscam conforto.

O projeto foi realizado ao lado do marido, Orlando Morais, e conta com divulgação em plataformas de alto padrão. 

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Mansão em Angra dos Reis

Com sete suítes, camas king size e ar-condicionado, a residência do litoral do Rio de Janeiro oferece ambientes organizados para oferecer conforto e contato com a paisagem local

A área interna da mansão conta com sala climatizada, adega, telescópio e cozinha com churrasqueira. Já no exterior, o visitante pode desfrutar de áreas com piscina, sauna e jardim com vista para o mar.

Os preços da diária ficam na faixa dos R$ 6 mi, podendo aumentar em épocas de Réveillon e feriados.

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Mansão em São Miguel dos Milagres

Localizada em Alagoas, a residência propõe um ambiente voltado à hospedagem com foco em privacidade e integração com a paisagem natural

Seguindo um estilo que combina elementos rústicos e contemporâneos, a mansão possui piscina de frente para o mar, deck com espreguiçadeiras, lounge e rooftop.

As diárias do local podem chegar a R$ 16 mil fora de períodos de alta temporada.

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