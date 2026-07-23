Como evitar cair em falsas promoções e aproveitar ofertas de verdade no WhatsApp

O WhatsApp se tornou um dos principais canais de relacionamento entre lojas e consumidores. Segundo a 12ª edição da Pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae, 82% dos pequenos negócios utilizam o aplicativo para vender e se comunicar com os clientes. Com tantas ofertas chegando diariamente, porém, cresce também a dificuldade de identificar quais promoções realmente valem a pena.