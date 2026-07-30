Como escolher um produto de qualidade e licenciado? Especialista dá 5 dicas

Segundo Erica Giacomelli, CEO da 360BR, empresa especializada em licenciamento de marcas, para escolher um produto oficial é preciso estar atento aos detalhes. “Quando uma marca faz o licenciamento de um produto, existe todo um trabalho de aprovação das empresas, controle e acompanhamento dos desenvolvimentos, qualidade dos produtos e certificações de cada segmento para garantir que aquele item represente corretamente a propriedade intelectual. Isso dá mais segurança para quem compra e ajuda a preservar o valor da marca”, afirma.