A comediante Fernanda Arantes compartilhou, nesse domingo (12), o momento em que uma cadeira é arremessada contra ela durante uma apresentação em Florianópolis. O episódio ocorreu na noite de sexta-feira (10) e foi divulgado pela própria humorista nas redes sociais (assista ao vídeo abaixo). Nas imagens, ela reage protegendo o rosto com a mão. O caso gerou um boletim de ocorrência.
Ao g1, Fernanda relatou que uma mulher na plateia se levantou durante o show, proferiu ofensas contra ela e, em seguida, arremessou o objeto em direção ao palco. A cadeira acertou a mão da humorista, sem deixar ferimentos. Mesmo abalada, Fernanda seguiu com a apresentação até o fim.
— Foi uma pessoa que não conhecia, não entendi, enfim. Já estava há um bom tempo de show e não ficou claro o motivo — disse a comediante — A plateia foi querida, me acolheu, e consegui finalizar o show porque tenho muito respeito pelo palco e tudo que ele representa, mas foi muito difícil — completou.
O Floripa Comedy Club, local onde ocorreu a apresentação, se manifestou sobre o caso. Em nota, a casa afirmou dar suporte à artista e à equipe dela, e relatou que um dos produtores interveio no momento da confusão, pedindo que a autora da agressão parasse e se retirasse do espaço (leia a nota na íntegra abaixo).
Segundo a assessoria de Fernanda, a Polícia Militar foi acionada, mas não localizou a responsável pela agressão ao chegar ao estabelecimento. A mulher não foi identificada. O caso passou a ser conduzido pela equipe jurídica da comediante.
Leia a nota do Floripa Comedy Club
Na última sexta-feira 10/07/26, durante a apresentação da comediante Fernanda Arantes no Floripa Comedy Club, ocorreu um episódio isolado e extremamente lamentável. Uma cliente deixou sua mesa, dirigiu-se até a lateral do palco, passou a proferir ofensas verbais à artista e, em seguida, arremessou uma cadeira em sua direção.
Antes de tudo, reiteramos nossa total solidariedade à Fernanda Arantes. Desde o ocorrido, seguimos prestando todo o suporte necessário à artista e à sua equipe.
Em respeito ao público, aos artistas e aos fatos, entendemos ser importante registrar, de forma objetiva, como a situação aconteceu.
Assim que a cliente deixou sua mesa e caminhou em direção ao palco de forma atípica, um de nossos garçons percebeu que havia algo fora do padrão e imediatamente acionou a produção. Em poucos segundos, um dos produtores já estava ao lado da cliente, solicitando que ela interrompesse sua conduta e deixasse o local. No momento em que a cliente retirou a cadeira para arremessá-la, o produtor tentou impedir a ação, chegando a segurar a cadeira. No entanto, tudo aconteceu de forma extremamente rápida e, infelizmente, não foi possível evitar o arremesso.
Desde os primeiros segundos da ocorrência, todos os envolvidos atuaram com o único objetivo de preservar a integridade da artista, interromper a agressão e restabelecer a normalidade do ambiente.
Enquanto a produção prestava assistência imediata à Fernanda, foi iniciado o acionamento da Polícia Militar. Ao mesmo tempo, nossa equipe e nosso gerente conduziram a retirada da cliente do ambiente e acionaram a equipe de segurança do condomínio onde está localizado o Floripa Comedy Club.
Toda a atuação da equipe ocorreu em questão de poucos minutos e está registrada pelas câmeras de segurança da casa. As imagens foram preservadas e permanecerão à disposição das autoridades competentes, caso sejam formalmente solicitadas. Após o ocorrido, Fernanda optou por dar continuidade à apresentação, decisão que foi integralmente respeitada pela casa. Da mesma forma, caso tivesse optado pelo encerramento do espetáculo, teria recebido todo o suporte necessário. Ao término da apresentação, nossa equipe permaneceu prestando assistência e acompanhando a artista até seu retorno ao hotel.
Há quase sete anos o Floripa Comedy Club recebe artistas e público de todo o Brasil e já realizou mais de 2.100 apresentações. Ao longo dessa trajetória, sempre tivemos como prioridade oferecer um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor para artistas, colaboradores e clientes.
O episódio ocorrido na última sexta-feira é absolutamente isolado em nossa história e incompatível com os valores da nossa casa.
Reiteramos nosso repúdio a qualquer forma de violência e seguimos à disposição da Fernanda Arantes e das autoridades competentes para colaborar com tudo o que for necessário.