Assim que a cliente deixou sua mesa e caminhou em direção ao palco de forma atípica, um de nossos garçons percebeu que havia algo fora do padrão e imediatamente acionou a produção. Em poucos segundos, um dos produtores já estava ao lado da cliente, solicitando que ela interrompesse sua conduta e deixasse o local. No momento em que a cliente retirou a cadeira para arremessá-la, o produtor tentou impedir a ação, chegando a segurar a cadeira. No entanto, tudo aconteceu de forma extremamente rápida e, infelizmente, não foi possível evitar o arremesso.