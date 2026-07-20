Comece a semana protegido: três orações poderosas para pedir proteção e afastar energias negativas

Liberta-me de toda obsessão, angústia ou depressão, devolvendo-me a força para viver. Queima todos estes males no inferno, para que não tenham mais poder para causar mal em minha vida. Ordeno e peço, com a força de Deus onipotente, em nome de Jesus Cristo Salvador, que todos os espíritos imundos que estão me molestando saiam imediatamente e voltem para o inferno eterno. Creio que agora estão acorrentados por São Miguel, São Rafael e São Gabriel, nossos anjos da guarda, e esmagados pelos calcanhares da Virgem Maria. Amém.