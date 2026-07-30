Com que frequência é preciso lavar os casacos no inverno? Veja como cuidar das peças

Casacos de inverno não precisam ser lavados após cada uso, mas a frequência ideal varia conforme o tecido da peça. Enquanto modelos de lã podem ser higienizados apenas uma ou duas vezes por temporada, casacos puffer exigem mais cuidado e devem ser lavados, em média, a cada 15 dias ou, no máximo, uma vez por mês. Já peças de couro e camurça podem ser higienizadas a cada seis meses ou até uma vez por ano.
As orientações são da proprietária da eLav Lavanderia, em Porto Alegre, Vanessa Ferreira Marques. Segundo ela, seguir as recomendações do fabricante é o primeiro passo para conservar os casacos por mais tempo, já que as instruções indicam a forma correta de higienização para cada tecido.
— Casaco de lã batida, em média uma, duas vezes por temporada já é o suficiente. Já casacos de puffer costumam reter muita umidade. Então, eles precisam de uma higienização com mais frequência, o ideal é a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês. Já peças mais delicadas, como couro, camurça, a cada seis meses, ou uma vez por ano, já é o suficiente pra manter a hidratação do couro em dia e evitar o rachamento da peça — diz Vanessa.
Pelo menos para alguns gaúchos, essa recomendação já tem sido incorporada à rotina. De acordo com Vanessa, a procura pela lavagem de casacos durante o próprio inverno aumentou nos últimos anos, sem que os clientes esperem o fim da estação para higienizar as peças.
— A gente nem terminou julho ainda e já lavou mais de cem casacos de inverno. Comparado ao final da última estação, quando lavamos em torno de 50 peças, isso comprova que sim, eles estão lavando cada vez mais durante o inverno — afirma Vanessa.
Casacos acumulam partículas invisíveis
Além de ajudar a conservar os tecidos, a higienização também reduz o acúmulo de partículas que podem prejudicar a saúde respiratória. Mesmo quando parecem limpos, os casacos acumulam poeira, poluição, fumaça de cigarro, células mortas da pele e outros resíduos microscópicos.
Para a médica alergista Helena Barros, essas partículas podem favorecer o aparecimento ou a piora de sintomas respiratórios.
— Os casacos, além de nos protegerem do frio, acumulam partículas irritativas e alergênicas, principalmente para as vias aéreas. Esse acúmulo acontece tanto durante o uso quanto enquanto a peça fica guardada no armário — explica Helena.
A especialista destaca que a descamação natural da pele serve de alimento para os ácaros, um dos principais desencadeadores de crises alérgicas. Por isso, pessoas com rinite, asma ou outras alergias respiratórias devem redobrar a atenção com a higienização.
Erros comuns na lavagem
Entre os erros mais frequentes, Vanessa afirma que algumas peças não devem ser secas ao sol para evitar desbotamento e que a lavagem em excesso pode comprometer tecidos como lã e couro.
Após a higienização, a recomendação é deixar o casaco secar completamente antes de guardá-lo, utilizar cabides estruturados para manter o formato da peça e evitar armários úmidos. No fim da estação, o ideal é guardar os casacos já limpos.
— Mesmo que a peça tenha sido usada poucas vezes, fungos e bactérias são invisíveis aos olhos. Se o casaco for guardado sem higienização, podem surgir manchas permanentes e mofo — alerta Vanessa.