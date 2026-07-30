Com que frequência é preciso lavar os casacos no inverno? Veja como cuidar das peças

— Casaco de lã batida, em média uma, duas vezes por temporada já é o suficiente. Já casacos de puffer costumam reter muita umidade. Então, eles precisam de uma higienização com mais frequência, o ideal é a cada 15 dias, no máximo uma vez por mês. Já peças mais delicadas, como couro, camurça, a cada seis meses, ou uma vez por ano, já é o suficiente pra manter a hidratação do couro em dia e evitar o rachamento da peça — diz Vanessa.