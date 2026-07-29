Cogumelos: conheça os principais tipos, benefícios e como incluí-los na dieta

Além de acrescentarem sabor e textura às receitas, os cogumelos apresentam baixo teor calórico e são fontes de fibras, vitaminas do complexo B e minerais como selênio, cobre e potássio. “Alimentação saudável também é descoberta. Sempre incentivo meus pacientes a experimentarem novos ingredientes, porque ampliar o repertório alimentar torna as refeições mais interessantes, saborosas e naturalmente mais nutritivas. Os cogumelos são um excelente exemplo disso”, afirma a nutricionista Sabina Donadelli.