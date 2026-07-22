Cirurgia de papada: 7 pontos importantes sobre o procedimento para remover o excesso de pele

“A região da papada costuma sofrer alterações importantes após grandes perdas de peso e, também, com o avanço da idade. Nesses casos, quando há excesso de pele e flacidez, a cirurgia pode ser a alternativa mais indicada para restaurar o contorno entre o rosto e o pescoço. O procedimento é planejado de acordo com a necessidade de cada paciente e pode envolver a retirada do excesso de pele, o tratamento da gordura localizada e o reposicionamento da musculatura cervical, quando necessário”, explica o cirurgião da face Dr. Fernando Molina.