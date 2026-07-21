Cinema em agosto de 2026: confira 5 estreias imperdíveis no mês 

Ao saber que o pai, Hans (Huub Stapel), está nos últimos meses de vida, Maarten (Leo Alkemade) decide interromper a rotina para lhe proporcionar uma experiência inesquecível: uma viagem pela região de Champagne, na França. O que começa como a realização de um antigo sonho acaba se tornando a oportunidade ideal para pai e filho resolverem questões que ficaram pendentes ao longo dos anos.