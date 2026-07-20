Ciclista resgata e adota cabra recém-nascida e viraliza nas redes sociais; veja vídeo do momento do encontro

— Achei ela num lugar onde recorrentemente eu passo, mas nunca tinha visto algum animal por lá. Eu estava começando a subir o morro quando ouvi o barulho de uma cabra chorando. Levei uns dois minutinhos até encontrar ela, e eu vi que ela estava no meio do mato. Quando eu vi isso, eu me sensibilizei e decidi resgatar — relata Gustavo.