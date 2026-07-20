Ciclista resgata e adota cabra recém-nascida e viraliza nas redes sociais; veja vídeo do momento do encontro

Uma cabrinha encontrada em uma área rural de Indaial, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, se tornou a mais nova sensação das redes sociais. Batizada de Capuccina, a filhote recém-nascida foi resgatada pelo ciclista e influenciador Gustavo Antunes na manhã de terça-feira (14).
Gustavo pedalava em uma área remota do município, cercada por estrada de chão e mata, quando ouviu o choro do animal. Ao se aproximar, encontrou a cabrinha dentro de uma vala, coberta de lama e tremendo de frio. O momento do encontro foi registrado no Instagram (veja vídeo acima).
— Achei ela num lugar onde recorrentemente eu passo, mas nunca tinha visto algum animal por lá. Eu estava começando a subir o morro quando ouvi o barulho de uma cabra chorando. Levei uns dois minutinhos até encontrar ela, e eu vi que ela estava no meio do mato. Quando eu vi isso, eu me sensibilizei e decidi resgatar — relata Gustavo.
Novo lar para Capuccina
Já no apartamento de Gustavo, Cappucina recebeu um banho para retirar toda a lama acumulada e foi alimentada com leite de cabra. Segundo o influenciador, a cabrinha já está se adaptando bem à rotina do lar, mesmo que o local não seja o "ideal" para o seu desenvolvimento:
— Ainda moro com meus pais, a gente mora em um apartamento. Não é o lugar ideal para uma cabrinha, para ela crescer, mas em si ela está se adaptando super bem. Quando a gente chegou, ela estava ainda um pouquinho assustada, mas depois que entrou no banho ela começou a se acalmar.
A filhote também precisou se adaptar ao outro morador da casa: Bob, cachorro da família, que agora ganhou uma nova "irmã".
— Eu tenho um cachorrinho também, ele estranhou no começo. Mas ele já está se adaptando super bem — assegura Gustavo.
Cor de café
O nome Capuccina surgiu após votação no Instagram, mas a inspiração já estava na cabeça da família desde o início por causa da cor da pelagem da cabrinha, conforme Gustavo.
— A gente fez uma votação no Instagram, mas a gente já tinha essa ideia desse nome pela cor dela. A pelagem dela parece muito um capuccino. Ela é uma "criança" incrível, linda e maravilhosa. E (o nome) tem tudo a ver com ela — explica Gustavo.
A história de Capuccina viralizou nas redes sociais e os números seguem subindo. Somente o vídeo do resgate já conta com 13 milhões de visualizações, o que surpreendeu Gustavo e a família.
— Quando a gente postou, a gente também não imaginava que ia dar essa repercussão que deu, que o vídeo chegou a 13 milhões de visualizações. Foi assim que eu decidi fazer uma junção também do meu perfil com a da cabrinha — diz o influenciador.
Desde o resgate, Capuccina virou personagem frequente dos vídeos de Gustavo. Entre mamadeiras com leite de cabra e brincadeiras com Bob, a cabrinha vive sua rotina como pet e atrai cada vez mais a atenção do público.
* Sob supervisão de Ana Müller