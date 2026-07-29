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Estrelas cadentes
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Chuva de meteoros poderá ser vista na madrugada de sexta-feira; saiba o horário do pico e como observar

Apesar da Lua Cheia reduzir a visibilidade dos meteoros mais fracos, será possível acompanhar o fenômeno a olho nu em todo o Brasil

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Zero Hora

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  • Chuva de meteoros poderá ser vista na madrugada de sexta, com pico entre 1h30 e 2h, chegando a 25 meteoros por hora.
  • Mesmo com Lua Cheia, meteoros serão visíveis a olho nu em todo o Brasil, sem necessidade de telescópios ou binóculos.
  • O fenômeno é causado principalmente pela Delta Aquáridas do Sul, mas Alfa Capricornídeos e Perseidas também estarão ativos.
  • Partículas entram na atmosfera a até 260 mil km/h, gerando rastros luminosos que duram frações de segundo ou vários segundos.
  • A próxima chuva de meteoros será em 12 de agosto, com melhores condições de observação nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.
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skarie/stock.adobe.com
As chuvas de meteoros acontecem anualmente, quando a Terra cruza regiões do espaço cercadas de fragmentos de cometas e asteroides.

Uma chuva de meteoros poderá ser observada na madrugada desta sexta-feira (31). O fenômeno atingirá seu pico entre 1h30min e 2h, quando será possível observar até 25 meteoros por hora, conforme a Agência Espacial Brasileira (AEB) informou ao g1.

Mesmo com a Lua Cheia, que dificulta a visualização dos meteoros mais fracos, as chamadas "estrelas cadentes" poderão ser vistas a olho nu em todo o Brasil, sem a necessidade do uso de telescópios ou binóculos.

As chuvas de meteoros ocorrem todos os anos quando a Terra atravessa regiões do espaço repletas de fragmentos deixados por cometas e asteroides.

O fenômeno é provocado principalmente pela Delta Aquáridas do Sul, considerada a principal chuva de meteoros desta época do ano no Hemisfério Sul. Também poderão ser observados alguns meteoros das chuvas Alfa Capricornídeos e Perseidas, que já iniciou seu período de atividade.

Essas partículas, muitas vezes do tamanho de um grão de areia, entram na atmosfera terrestre em velocidades que variam entre 40 mil km/h e 260 mil km/h. O atrito provocado por essa alta velocidade aquece o material, produzindo o rastro luminoso visível da superfície.

Na maioria dos casos, esse brilho dura apenas frações de segundo. Já os meteoros mais intensos, conhecidos como bólidos, podem permanecer visíveis por vários segundos.

A próxima oportunidade para observar uma chuva de meteoros será em 12 de agosto. No Brasil, o fenômeno deverá ser mais favorável para observação nas regiões Norte e Nordeste.

Para quem pretende registrar o fenômeno, a recomendação é apontar a câmera para uma região do céu distante do brilho da Lua e configurar o tempo de exposição para cerca de 10 segundos, com ISO elevado.

Chuva de meteoros

Veja as principais datas de pico.

  • Delta Aquáridas do Sul: 30 a 31 de julho
  • Alfa Capricornídeas: 30 a 31 de julho
  • Perseidas: 12 a 13 de agosto
  • Oriônidas: 21 a 22 de outubro
  • Taurídeas do Sul: 4 a 5 de novembro
  • Taurídeas do Norte: 11 a 12 de novembro
  • Leonídeas: 16 a 17 de novembro
  • Geminídeas: 13 a 14 de dezembro
  • Ursídeas: 21 a 22 de dezembro

Outros fenômenos previstos para 2026

Superluas e luas cheias

  • 29 de julho: Lua dos Cervos
  • 28 de agosto: Lua do Esturjão
  • 26 de setembro: Lua da Colheita
  • 26 de outubro: Lua do Caçador
  • 24 de novembro: Lua do Castor
  • 23 de dezembro: Lua Fria

Eclipses

  • 12 de agosto: eclipse solar total, com faixa de totalidade passando por regiões como Groenlândia, Islândia e Espanha
  • 27 para 28 de agosto: eclipse lunar parcial, também observável no Brasil a olho nu

Alinhamentos e "ilusões" planetárias

Além de luas, eclipses e meteoros, há alguns encontros curiosos entre planetas e a Lua. Um deles está previsto para o dia 6 de outubro, que será um fenômeno mais raro: a Lua passará na frente de Júpiter, ocultando o planeta por cerca de uma hora para observadores da América do Norte.

O ano termina com outro espetáculo visual. Em 4 de dezembro, a Lua crescente se aproxima de Vênus, enquanto Júpiter e Marte formam outra dupla brilhante no céu noturno.


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