Chimarrão em jejum faz mal? Especialista explica e faz alerta

— Mesmo quem tem refluxo, azia, o efeito do chimarrão é como qualquer outro chá. Por exemplo, se a pessoa tomar um suco de laranja, a chance de ela ter refluxo é a mesma, a temperatura não influencia nisso. O que influencia é a quantidade de líquido. Como se toma chimarrão aos poucos, dificilmente alguém vai ter azia por conta dele.