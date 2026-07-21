Chef brasileiro desaparecido em Londres é encontrado morto aos 28 anos

O chef de cozinha brasileiro Dener Marcos Guieiro, que estava desaparecido em Londres desde 4 de julho, foi encontrado morto no último sábado (18), aos 28 anos. A confirmação foi feita pela irmã dele, Ana Luiza Guieiro, após contato da polícia do Reino Unido.
Segundo o g1, a polícia londrina entrou em contato com a família e informou que o corpo do brasileiro foi encontrado em um parque no mesmo bairro onde ele foi visto pela última vez, em estado avançado de decomposição. Conforme as autoridades, ele cometeu suicídio.
Na semana passada, a Polícia Metropolitana de Londres havia divulgado uma fotografia de Guieiro nas redes sociais, fazendo um apelo para que a população fornecesse informações que pudessem ajudar a localizá-lo. Na publicação, o órgão afirmou estar preocupado com o bem-estar do brasileiro.
O corpo foi levado para o equivalente ao Instituto Médico Legal de Londres e ainda não foi liberado. A família está promovendo uma vaquinha online para arrecadar fundos a fim de trazer o corpo dele até Belo Horizonte.
Procure ajuda
Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.
Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).
Você também pode buscar atendimento na Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no telefone 192, ou em um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do Estado. A lista com os endereços dos CAPS do Rio Grande do Sul está neste link.