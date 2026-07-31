Carros esportivos e acordo recusado: entenda como Fiuk se tornou réu por perturbação de sossego em São Paulo

O cantor e ator Fiuk — nome artístico de Filipe Kartalian Ayrosa Galvão — foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) por perturbação do sossego a moradores de um condomínio em Alphaville, em Barueri, onde o artista mora.
A denúncia foi encaminhada ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que tornou Fiuk réu em uma ação penal no dia 7 de julho.
Barulho de carros
A acusação foi realizada constatando que o ator ligava e acelerava veículos esportivos na garagem durante a madrugada. Segundo a denúncia, os episódios aconteceram entre janeiro de 2025 e março deste ano.
O Ministério Público enquadrou o artista no artigo 42, inciso III, da Lei das Contravenções Penais, que prevê punição para quem perturba o trabalho ou o sossego alheios por meio do uso abusivo de instrumentos sonoros ou sinais acústicos.
De acordo com a promotora de Justiça Paula Augusta Mariano Marques, o artista, que é piloto de drift e entusiasta de veículos esportivos, teria o costume de ligar e acelerar os carros dentro da própria garagem, produzindo ruídos muito altos e capazes de perturbar o sossego da vizinhança durante os horários de descanso.
Fiuk compartilha frequentemente em suas redes sociais vídeos pilotando veículos esportivos (confira abaixo).
Fiuk recusou acordo
O ator participou de uma audiência no dia 30 de junho, antes do recebimento da denúncia, onde recusou uma proposta de transação penal apresentada pelo Ministério Público.
A proposta previa a possibilidade de o artista encerrar o caso sem prosseguimento da ação penal, desde que prestasse serviços comunitários ou realizasse o pagamento correspondente a meio salário mínimo destinado a um fundo ou entidade.
Segundo o g1, o advogado do cantor, Maicel Anesio Titto, declarou que a proposta foi recusada pois Fiuk entende que é inocente e não praticou a infração.
— Ele se recusou a aceitar o acordo que a Justiça propôs, porque ele entende que é inocente e nós vamos provar isso. Então, ele vai aguardar o julgamento — defendeu o advogado.