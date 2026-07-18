Carne assada: 3 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de sábado

Em um recipiente, tempere a carne com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e sele a peça de carne de todos os lados até dourar. Desligue o fogo e transfira para uma assadeira. Adicione as cebolas, o molho de tomate, a folha de louro e a cerveja preta. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por duas horas, regando a carne algumas vezes com o molho da própria assadeira. Retire do forno, aguarde 10 minutos e fatie. Sirva em seguida.