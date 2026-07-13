Cardápio saudável: 5 receitas vegetarianas proteicas para o almoço da semana

As receitas vegetarianas ricas em proteína são uma excelente opção para deixar o almoço mais nutritivo, equilibrado e saudável. Elas fornecem nutrientes importantes para o organismo, além de promoverem maior saciedade. Com combinações saborosas e variadas, é possível montar refeições completas que atendem às necessidades nutricionais sem o uso de carnes, tornando a alimentação mais diversificada e adequada para diferentes estilos de vida.
Abaixo, confira 5 receitas vegetarianas proteicas para o almoço da semana!
1. Abóbora recheada com proteína de soja e cogumelo
Ingredientes
Abóbora
- 1 abóbora-manteiga
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 1 xícara de chá de proteína de soja texturizada granulada miúda
- 2 xícaras de chá de água quente
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 200 g de cogumelo paris picado
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1/2 colher de chá de cominho em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de coentro picado
Modo de preparo
Abóbora
Corte a abóbora-manteiga ao meio e retire as sementes e parte da polpa, reservando-a. Pincele com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha em uma assadeira, com a polpa voltada para baixo, e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, hidrate a proteína de soja na água quente por 15 minutos. Após, escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por 2 minutos. Adicione a polpa da abóbora-manteiga e refogue por 3 minutos.
Junte o cogumelo e cozinhe até que libere e evapore toda a água. Adicione a proteína de soja hidratada e tempere com páprica defumada, cominho, sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 7 minutos, mexendo de vez em quando. Retire a abóbora-manteiga do forno e vire as metades com a polpa para cima. Distribua o recheio generosamente e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Retire do forno e finalize com coentro. Sirva em seguida.
2. Moqueca de tofu
Ingredientes
- 400 g de tofu firme cortado em cubos
- Suco de 1 limão
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e cortada em rodelas
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em tiras
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em tiras
- 2 tomates cortados em rodelas
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de sopa de azeite de dendê
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica doce
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o tofu com o suco de limão, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Deixe descansar por 20 minutos para absorver os temperos. Em uma panela larga, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e faça camadas com metade da cebola, dos tomates e dos pimentões. Distribua o tofu temperado sobre os legumes e cubra com o restante da cebola, dos tomates e dos pimentões. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos, sem mexer com frequência para manter os cubos de tofu inteiros. Quando os legumes estiverem macios e o caldo levemente encorpado, finalize com o cheiro-verde. Sirva em seguida.
3. Rocambole de lentilha recheado com espinafre
Ingredientes
Rocambole
- 2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- 1 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1/2 xícara de chá de farinha de linhaça
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 1 cenoura descascada e ralada
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Azeite de oliva para untar
Recheio
- 2 xícaras de chá de espinafre
- 1 xícara de chá de cogumelo paris picado
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo e refogue até a água secar. Junte o espinafre e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até secar bem a água. Desligue o fogo e reserve.
Rocambole
Em um liquidificador, bata a lentilha até formar uma pasta rústica e transfira para um recipiente. Adicione a aveia em flocos, a farinha de linhaça, a cebola, o alho, a cenoura, o cheiro-verde, a páprica defumada, o orégano, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite de oliva e misture até obter uma massa firme e moldável.
Depois, espalhe a massa sobre uma folha de papel-manteiga, formando um retângulo. Distribua o recheio sobre a superfície, deixando uma pequena borda livre nas extremidades. Com a ajuda do papel-manteiga, enrole cuidadosamente como um rocambole e transfira para uma assadeira untada com azeite, retirando o papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C até a superfície ficar firme e levemente dourada. Retire do forno e aguarde esfriar. Fatie e sirva em seguida.
4. Sopa de feijão-branco
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e picada
- 3 dentes de alho descascados e picados
- 2 cenouras descascadas e cortadas em rodelas
- 2 talos de salsão picados
- 1 folha de louro
- 1 colher de chá de tomilho seco
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 l de caldo de legumes
- Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Adicione a cenoura e o salsão e refogue por mais 5 minutos. Junte a folha de louro, o tomilho seco e a páprica defumada e misture. Acrescente o caldo de legumes e cozinhe até os legumes ficarem macios. Junte o feijão-branco cozido e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.
5. Curry de grão-de-bico com espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 2 xícaras de chá de espinafre picado
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o curry e misture. Acrescente o grão-de-bico e o leite de coco e cozinhe por 10 minutos. Junte o espinafre e cozinhe até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e sirva.