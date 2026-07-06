5 receitas leves e proteicas para o almoço da semana

Planejar o almoço da semana é uma forma prática de manter uma alimentação equilibrada sem abrir mão do sabor. Com preparos simples e ingredientes nutritivos, é possível montar refeições leves, ricas em proteínas e que contribuem para o bom funcionamento do organismo.
Essenciais para a manutenção da massa muscular e para o aumento da saciedade, as proteínas ganham ainda mais força quando combinadas a legumes, verduras e outros alimentos naturais. O resultado são refeições mais completas, saudáveis e saborosas no dia a dia.
A seguir, confira cinco receitas leves e proteicas para o almoço da semana:
1. Frango grelhado com abobrinha
Ingredientes
- 500 g de peito de frango cortado em tiras
- Duas abobrinhas cortadas em cubos médios
- Suco de um limão
- Dois dentes de alho picados
- Uma colher de chá de páprica doce
- Uma colher de chá de cúrcuma
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Duas colheres de sopa de azeite
- Cebolinha picada para finalizar
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere o frango com alho, páprica, cúrcuma, sal e pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 20 minutos para absorver os temperos.
Em uma frigideira, aqueça uma colher de sopa de azeite em fogo médio-alto. Acrescente as tiras de frango aos poucos para dourarem por igual. Refogue por cerca de oito minutos, mexendo ocasionalmente, até ficarem bem douradas e cozidas por completo. Retire e reserve.
Na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e coloque os cubos de abobrinha. Cozinhe em fogo médio, mexendo apenas de vez em quando, para os pedaços ficarem dourados por fora e macios por dentro, sem desmanchar.
Tempere com sal e pimenta-do-reino. Volte o frango para a frigideira, misture delicadamente e cozinhe por mais dois minutos para incorporar os sabores. Finalize com cebolinha e sirva.
2. Tilápia assada
Ingredientes
- Quatro filés de tilápia
- Suco de um limão
- Dois dentes de alho picados
- Duas colheres de sopa de azeite
- Duas colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Uma colher de chá de orégano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés com suco de limão, alho, uma colher de sopa de azeite, orégano, sal e pimenta-do-reino. Misture bem para que todos os filés fiquem envolvidos pelos temperos e deixe descansar por 15 a 20 minutos. Unte uma assadeira com o restante do azeite e disponha os filés lado a lado.
Polvilhe o cheiro-verde sobre o peixe e regue com o restante do tempero que ficou no recipiente. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que a tilápia esteja completamente cozida e comece a dourar levemente nas bordas. Retire do forno e sirva.
3. Salada de grão-de-bico com atum
Ingredientes
- Duas xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 250 g de atum sólido ao natural desfiado
- Uma cenoura ralada
- Um pepino cortado em cubos
- Um tomate sem sementes e cortado em cubos
- Meia cebola-roxa fatiada
- 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado
- Duas colheres de sopa de azeite
- Suco de um limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o grão-de-bico e acrescente o atum desfiado. Adicione a cenoura, o pepino, o tomate, a cebola-roxa e o cheiro-verde. Misture delicadamente.
Em um recipiente pequeno, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até obter um molho homogêneo. Regue a salada com o molho e misture novamente para envolver todos os ingredientes.
Leve à geladeira por cerca de 20 minutos antes de servir, para que os sabores se incorporem. Sirva em seguida.
4. Sopa de lentilha com legumes
Ingredientes
- Uma xícara de chá de lentilha
- Uma berinjela cortada em cubos pequenos
- Uma cenoura cortada em cubos
- Um talo de salsão picado
- Uma cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Dois tomates sem sementes e picados
- Duas colheres de sopa de extrato de tomate
- Um litro e meio de caldo de legumes
- Duas colheres de sopa de azeite
- Uma folha de louro
- Uma colher de chá de páprica defumada
- Uma colher de chá de cominho em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por cerca de um minuto.
Junte a cenoura, o salsão e a berinjela e refogue por aproximadamente cinco minutos, mexendo de vez em quando, até que os legumes comecem a amolecer.
Adicione os tomates, o extrato de tomate, a páprica, o cominho e a folha de louro. Misture bem e cozinhe por cerca de três minutos para apurar os temperos.
Acrescente a lentilha e despeje o caldo de legumes. Quando levantar fervura, reduza o fogo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a lentilha esteja macia e o caldo levemente encorpado.
Retire a folha de louro, ajuste o sal e a pimenta-do-reino e misture delicadamente. Sirva quente.
5. Panqueca de espinafre recheada com frango e ricota
Ingredientes
Massa
- Duas xícaras de chá de folhas de espinafre
- Dois ovos
- Uma xícara de chá de leite
- Uma xícara de chá de farinha de aveia
- Uma colher de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Recheio
- 300 g de peito de frango cozido e desfiado
- 200 g de ricota esfarelada
- Meia cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Uma colher de sopa de azeite
- Duas colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue até dourar. Adicione o frango desfiado e tempere com sal e pimenta-do-reino.
Misture bem e cozinhe por aproximadamente três minutos. Desligue o fogo, acrescente a ricota e o cheiro-verde e misture até obter um recheio uniforme. Reserve.
Massa
No liquidificador, coloque o espinafre, os ovos, o leite, a farinha de aveia, o azeite e o sal. Bata até obter uma massa homogênea. Unte levemente uma frigideira antiaderente com azeite e aqueça em fogo médio.
Despeje uma concha da massa e espalhe-a por toda a superfície da frigideira. Cozinhe por cerca de dois minutos, até que as bordas comecem a se soltar. Vire a panqueca com o auxílio de uma espátula e cozinhe por mais um minuto. Repita o processo até terminar a massa.
Montagem
Distribua uma porção do recheio sobre cada disco de panqueca e enrole delicadamente. Disponha as panquecas em um refratário e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos apenas para aquecer o recheio e deixá-las ainda mais saborosas. Sirva em seguida.