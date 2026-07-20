Cardápio saudável: cinco receitas fáceis e ricas em proteínas para o almoço da semana

Acrescente o leite de coco e mexa até obter um molho homogêneo. Adicione o grão-de-bico e cozinhe por cerca de cinco minutos em fogo baixo. Depois, incorpore o espinafre aos poucos e mexa delicadamente até que as folhas murchem completamente. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Transfira o curry para uma tigela funda, corte os ovos e disponha-os sobre a preparação. Finalize com uma pitada de gergelim preto e sirva em seguida.