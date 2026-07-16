Câncer de tireoide: conheça os sintomas e os tratamentos para a doença

A incidência da doença vem crescendo no Brasil e no mundo. Em 2026, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se o surgimento de 16.450 novos casos, bem acima dos 9.200 registrados em 2014. O aumento é atribuído às melhorias do processo diagnóstico, como o uso dos exames de ultrassom e de novas técnicas de biópsia. Apesar do crescimento, as taxas de mortalidade permanecem baixas: foram 988 óbitos no país em 2023, ainda conforme o órgão auxiliar do Ministério da Saúde.