Câncer de pulmão: diagnóstico tardio ainda é um dos principais obstáculos no tratamento

O câncer de pulmão é responsável pelo maior número de mortes por tumores malignos no mundo. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima mais de 35 mil novos casos por ano da doença entre 2026 e 2028. Durante o Agosto Branco, mês dedicado à conscientização sobre a condição, especialistas reforçam que ampliar a prevenção e a identificação precoce é fundamental para reduzir a mortalidade.