Câncer de intestino deve atingir mais de 53 mil pessoas por ano; especialista lista hábitos que reduzem o risco

O câncer de intestino é o terceiro tipo mais comum no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que mais de 53 mil pessoas serão diagnosticadas com a doença, por ano, até 2028.
Dados do Atlas da Mortalidade por Câncer apontam que mais de 24 mil brasileiros morreram em razão da doença entre 1979 e 2024, conforme os dados mais recentes.
Apesar da alta incidência, especialistas destacam que o câncer de intestino pode ser prevenido e, quando identificado precocemente, tem maiores chances de tratamento. Veja algumas recomendações a seguir.
Colonoscopia é a principal aliada na prevenção
De acordo com o chefe do Serviço de Coloproctologia da Santa Casa de Porto Alegre, Daniel Azambuja, a colonoscopia deve ser realizada pela população a partir dos 45 anos para identificar possíveis tumores ou permitir o diagnóstico precoce da doença.
— A maioria dos tumores se originam de pequenos pólipos, que são como pequenas "verruguinhas" no intestino, que não dão sintomas e demoram pra crescer. Se a gente faz o exame e retira estes pólipos, conseguimos prevenir a progressão deles para um câncer de intestino — explica o médico.
Diferente da mamografia, cuja recomendação costuma ser anual, a frequência da colonoscopia varia conforme o resultado do primeiro exame e o histórico familiar de cada paciente.
Como reduzir o risco de câncer de intestino
Veja as principais recomendações do especialista.
- Realizar colonoscopia preventiva a partir dos 45 anos, conforme orientação médica
- Manter uma alimentação rica em fibras e pobre em gorduras
- Evitar o consumo frequente de alimentos processados e carnes embutidas
- Praticar exercícios físicos regularmente
- Não fumar
- Evitar o consumo excessivo de álcool
- Manter um peso saudável
Alimentação e hábitos saudáveis fazem a diferença
A alimentação também é um dos principais pontos de atenção. Segundo Azambuja, o consumo frequente de alimentos processados e carnes embutidas prejudica o intestino e representa um fator de risco comprovado para o câncer.
— Isso é um fator de risco comprovado para câncer de intestino.
Desde 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica carnes embutidas como salsicha, linguiça, bacon e presunto, no Grupo 1 de carcinogênicos. Isso significa que há evidências suficientes de associação entre o consumo desses alimentos e o aumento do risco de câncer, assim como ocorre com o tabaco.
— Hábitos saudáveis são fundamentais para a gente prevenir o câncer de intestino, como dieta balanceada, rica em fibras e pobre em gorduras e exercícios físicos regulares — destaca o coloproctologista.
Além disso, o médico alerta para outros fatores que aumentam o risco da doença:
- consumo excessivo de carne vermelha
- tabagismo
- consumo de álcool
- obesidade
Sintomas para ficar de olho
Daniel Azambuja explica que os sintomas do câncer de intestino costumam ser discretos e podem passar despercebidos. Por isso, é importante ficar atento a qualquer alteração no funcionamento do intestino e a sinais como:
- Sangue nas fezes
- Desconforto abdominal
- Emagrecimento fora do normal
Segundo o especialista, até mesmo mudanças que aparentam ser positivas devem ser investigadas.
— O mais importante é prestar atenção em qualquer alteração do funcionamento do intestino, mesmo que seja uma alteração pra melhor. Por exemplo o paciente sempre foi constipado e começou a evacuar melhor. Isso também é uma mudança no seu normal e merece ser investigada — destaca.
*Sob orientação e supervisão da jornalista Leticia Costa