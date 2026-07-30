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Câncer de intestino deve atingir mais de 53 mil pessoas por ano; especialista lista hábitos que reduzem o risco

Consumo de embutidos, tabagismo, álcool e obesidade estão entre os fatores associados à doença

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Natália Piva*

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  • O câncer de intestino é o terceiro mais comum no Brasil, com mais de 53 mil casos previstos até 2028, segundo o Inca.
  • A colonoscopia a partir dos 45 anos é fundamental para detectar e prevenir o câncer de intestino.
  • Alimentação rica em fibras, evitar carnes processadas e manter hábitos saudáveis reduzem o risco da doença.
  • Sintomas como sangue nas fezes, desconforto abdominal e emagrecimento anormal devem ser observados.
  • Tabagismo, álcool, obesidade e consumo excessivo de carne vermelha aumentam o risco de câncer de intestino.
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Entre 1979 e 2024, mais de 12 mil mulheres morreram em razão da doença.

O câncer de intestino é o terceiro tipo mais comum no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que mais de 53 mil pessoas serão diagnosticadas com a doença, por ano, até 2028.

Dados do Atlas da Mortalidade por Câncer apontam que mais de 24 mil brasileiros morreram em razão da doença entre 1979 e 2024, conforme os dados mais recentes.

Apesar da alta incidência, especialistas destacam que o câncer de intestino pode ser prevenido e, quando identificado precocemente, tem maiores chances de tratamento. Veja algumas recomendações a seguir.

Colonoscopia é a principal aliada na prevenção

De acordo com o chefe do Serviço de Coloproctologia da Santa Casa de Porto Alegre, Daniel Azambuja, a colonoscopia deve ser realizada pela população a partir dos 45 anos para identificar possíveis tumores ou permitir o diagnóstico precoce da doença.

— A maioria dos tumores se originam de pequenos pólipos, que são como pequenas "verruguinhas" no intestino, que não dão sintomas e demoram pra crescer. Se a gente faz o exame e retira estes pólipos, conseguimos prevenir a progressão deles para um câncer de intestino — explica o médico. 

Diferente da mamografia, cuja recomendação costuma ser anual, a frequência da colonoscopia varia conforme o resultado do primeiro exame e o histórico familiar de cada paciente.

Como reduzir o risco de câncer de intestino

Veja as principais recomendações do especialista.

  • Realizar colonoscopia preventiva a partir dos 45 anos, conforme orientação médica
  • Manter uma alimentação rica em fibras e pobre em gorduras
  • Evitar o consumo frequente de alimentos processados e carnes embutidas
  • Praticar exercícios físicos regularmente
  • Não fumar
  • Evitar o consumo excessivo de álcool
  • Manter um peso saudável

Alimentação e hábitos saudáveis fazem a diferença

A alimentação também é um dos principais pontos de atenção. Segundo Azambuja, o consumo frequente de alimentos processados e carnes embutidas prejudica o intestino e representa um fator de risco comprovado para o câncer.

— Isso é um fator de risco comprovado para câncer de intestino. 

Desde 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica carnes embutidas como salsicha, linguiça, bacon e presunto, no Grupo 1 de carcinogênicos. Isso significa que há evidências suficientes de associação entre o consumo desses alimentos e o aumento do risco de câncer, assim como ocorre com o tabaco.

— Hábitos saudáveis são fundamentais para a gente prevenir o câncer de intestino, como dieta balanceada, rica em fibras e pobre em gorduras e exercícios físicos regulares — destaca o coloproctologista.

Além disso, o médico alerta para outros fatores que aumentam o risco da doença:

  • consumo excessivo de carne vermelha
  • tabagismo
  • consumo de álcool
  • obesidade

Sintomas para ficar de olho

Daniel Azambuja explica que os sintomas do câncer de intestino costumam ser discretos e podem passar despercebidos. Por isso, é importante ficar atento a qualquer alteração no funcionamento do intestino e a sinais como:

  • Sangue nas fezes
  • Desconforto abdominal
  • Emagrecimento fora do normal

Segundo o especialista, até mesmo mudanças que aparentam ser positivas devem ser investigadas.

— O mais importante é prestar atenção em qualquer alteração do funcionamento do intestino, mesmo que seja uma alteração pra melhor. Por exemplo o paciente sempre foi constipado e começou a evacuar melhor. Isso também é uma mudança no seu normal e merece ser investigada — destaca.

*Sob orientação e supervisão da jornalista Leticia Costa

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