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R$ 13 bilhões
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Caixa inicia depósito do lucro do FGTS a 138 milhões de trabalhadores; veja quem recebe e como consultar o valor

Banco, responsável pela gestão do fundo, tem até 31 de agosto para fazer os depósitos nas contas dos trabalhadores 

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Zero Hora

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Diego/adobe.stock.com
É possível consultar o valor pelo aplicativo do FGTS da Caixa Econômica Federal.

Começou na quinta-feira (30) a distribuição de R$ 13 bilhões do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do fundo, tem até 31 de agosto para fazer os depósitos nas contas dos trabalhadores. 

A distribuição será proporcional ao saldo que cada trabalhador tinha nas contas do fundo em 31 de dezembro de 2025. 

O valor será depositado automaticamente nas contas vinculadas e deve beneficiar aproximadamente 138,2 milhões de trabalhadores. Não é necessário fazer nenhuma solicitação para receber o pagamento.

O montante corresponde a 89% do lucro obtido pelo FGTS em 2025, de cerca de R$ 14,7 bilhões.

A distribuição dos lucros do FGTS tornou-se uma prática recorrente. Em 2025, cerca de R$ 12,9 bilhões foram repassados aos cotistas. Já em 2024, o valor distribuído foi de R$ 15,2 bilhões. 

A seguir, confira:

O que é a distribuição de resultado do FGTS?

É uma iniciativa criada em 2016 que incrementa a rentabilidade básica anual (TR + 3% a.a.) das contas de FGTS dos trabalhadores, por meio da distribuição de parte do lucro dos investimentos do fundo. O percentual do lucro a ser distribuído é definido pelo Conselho Curador do FGTS (CCFGTS).

A Distribuição de Resultado é prevista na Lei nº 13.446/17.

Quem receberá o depósito?

Todos os trabalhadores que tinham saldo em contas ativas ou inativas até 31 de dezembro de 2025 recebem um valor. O cálculo varia conforme o montante existente na conta até o último dia do ano passado – ou seja, não há um valor fixo para todos os beneficiários.

Para estimar quanto poderá ser creditado, o saldo registrado no fim de 2025 deve ser multiplicado pelo índice de 0,01868341, definido na proposta apresentada ao Conselho Curador.

Como consultar o saldo do FGTS

Para verificar o valor disponível, é necessário acessar o aplicativo do FGTS com o login da Caixa Econômica Federal, onde o trabalhador deve:

  • Fazer login com a senha cadastrada
  • Clicar em "Resumo do Seu FGTS"
  • Verificar, na tela seguinte, o histórico completo de depósitos, saques e rendimentos
  • Rolar a tela até encontrar o mês de dezembro de 2025
  • Anotar o saldo parcial na data de 31 de dezembro de 2025. É possível imprimir o extrato ou salvá-lo em arquivo PDF
  • Multiplicar o saldo em 31 de dezembro por 0,02042919. Isso deve ser feito em cada conta do FGTS em nome do trabalhador.

Após o crédito, o extrato do FGTS informará a movimentação como "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/XXXX", com o ano de referência do pagamento.

Quem não puder fazer a consulta pela internet pode solicitar o extrato em qualquer agência da Caixa. O banco também envia o documento em papel a cada dois meses para o endereço cadastrado. 

Em caso de mudança de residência, é necessário procurar uma agência da Caixa ou ligar para o número 0800-726-0101 para atualizar os dados.

Posso sacar o lucro do FGTS?

O valor do lucro é incorporado ao saldo da conta do FGTS e segue as mesmas regras de saque do fundo. O dinheiro só pode ser retirado nas situações previstas em lei, como demissão sem justa causa, compra da casa própria ou casos de doenças graves.

Desde 2020, o trabalhador também pode optar pelo saque-aniversário, modalidade que permite retirar parte do saldo no mês de nascimento.

No entanto, em caso de demissão, quem escolheu o saque-aniversário recebe apenas a multa rescisória de 40% e não pode sacar os depósitos feitos pelo empregador.

Os trabalhadores que não tiveram seus depósitos mensais realizados pelos empregadores receberão a distribuição de resultado?

A distribuição é realizada de acordo com o saldo das contas dos trabalhadores no dia 31 de dezembro do ano em que o resultado foi auferido. A atual distribuição, que ocorre em 2026, levará em conta, portanto, o saldo do último dia de 2025.

Caso o empregador não tenha depositado os valores devidos até o último dia de 2025, eles não entrarão no cálculo do valor a ser depositado na conta do trabalhador.

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