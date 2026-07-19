Caiu aí também? Instagram e Facebook apresentam falhas em vários países

Instagram e Facebook ficaram fora do ar em diferentes países na manhã deste domingo (19). Os relatos de usuários envolvem tanto os aplicativos quanto as versões para navegador das duas redes sociais, ambas da Meta.
Conforme informações do g1, no Brasil, o DownDetector — site que monitora interrupções em serviços digitais — registrava cerca de 500 queixas sobre o Instagram por volta das 6h. O Facebook somava mais de cem relatos no mesmo período.
O pico de reclamações, porém, veio dos Estados Unidos. Até as 4h46 (horário de Brasília), o Facebook acumulava mais de 4 mil registros no país, a maioria de pessoas que não conseguiam acessar a plataforma. O Instagram chegou a mais de 2,8 mil relatos por volta das 5h20.
A instabilidade também foi sentida fora das Américas. Segundo a agência Reuters, o acesso às duas redes oscilou em Singapura. Veículos da Índia, do Reino Unido, do Catar, da Grécia e de Israel noticiaram falhas semelhantes. Usuários também repercutiram o problema no X (antigo Twitter).
A Meta não se posicionou sobre o ocorrido até o momento.