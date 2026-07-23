Brow lamination: como o efeito de sobrancelhas alinhadas ganhou uma versão mais prática na maquiagem 

Se há alguns anos conquistar o efeito de sobrancelhas alinhadas significava recorrer ao brow lamination feito em salão ou improvisar soluções descomplicadas em casa, hoje ficou muito mais simples reproduzir esse visual. A estética continua em alta — basta olhar para o TikTok, em que as hashtags #browlamination e #soapbrows já ultrapassam 5 bilhões de visualizações —, mas produtos específicos como os géis de sobrancelhas passaram a entregar o mesmo efeito em poucos minutos, sem a necessidade de um procedimento e com a liberdade de mudar o estilo sempre que quiser.