Brasileiros voltam a estudar e mudam o rumo da carreira 

Durante muito tempo, concluir os estudos era visto como o ponto de partida para entrar no mercado de trabalho. Hoje, essa lógica mudou. Cada vez mais brasileiros decidem voltar a estudar depois de já estarem empregados, seja para conquistar novas oportunidades, acompanhar as transformações da profissão ou concluir uma etapa da formação que ficou pelo caminho.