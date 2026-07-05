Brasil x Noruega: 4 petiscos dos dois países para saborear durante o jogo

Em um recipiente, coloque o arroz, o ovo, a farinha de trigo e o queijo parmesão e mexa até obter uma consistência homogênea. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, abra na palma da mão e recheie com a calabresa. Modele no formato de uma bolinha e repita o processo com toda a massa. Unte uma assadeira com azeite de oliva e disponha os bolinhos. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 15 minutos. Sirva em seguida.